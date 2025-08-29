Το Ισραήλ δεν δείχνει να ανησυχεί για τα μέτρα «κυπριακού τύπου» της Άγκυρας 

Το Ισραήλ δεν δείχνει να ανησυχεί από τη σημερινή ανακοίνωση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν ότι η Άγκυρα διακόπτει όλες τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ και ως επακόλουθο κλείνει τον εναέριο χώρο της σε ισραηλινά αεροσκάφη και τα λιμάνια της σε ισραηλινά πλοία, ένα μέτρο ανάλογο με αυτό που έλαβε εναντίον της Κύπρου από το 1987. Η κίνηση συνεπάγεται και την απαγόρευση κατάπλου όλων των υπό τουρκική σημαία πλοίων στα ισραηλινά λιμάνια.

Εκπρόσωπος της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Ισραήλ, δήλωσε στον ισραηλινό ιστότοπο Forbes ότι «τα ισραηλινά αεροσκάφη διεξάγουν τα δρομολόγιά τους ως συνήθως», επισημαίνοντας ότι «δεν είναι απλή κίνηση το κλείσιμο του εναέριου χώρου». «Τα αεροσκάφη βρίσκονται σε τακτική επαφή και με τις τουρκικές Αρχές», πρόσθεσε, και το Ισραήλ παρακολουθεί τις εξελίξεις.

Το Forbes σημειώνει πως εάν όντως κλείσει ο εναέριος χώρος για τα ισραηλινά αεροσκάφη, υπάρχουν διαδρομές που θα είναι προβληματικές, καθώς η παράκαμψη θα είναι πολύ μεγάλη και δεν θα αξίζει τον κόπο. Τα πρώτα δρομολόγια που θα επηρεαστούν θα είναι προς τη Γεωργία (προορισμός προς τον οποίο πετούν τρεις ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες).

Θεωρητικά ενδέχεται να επηρεαστούν οι πτήσεις προς το Αζερμπαϊτζάν αν και τις διεξάγει η Azerbaijan Airlines με κοινό κωδικό με την ELAL αλλά μόνο με αζέρικα αεροπλάνα, τη Μόσχα (οι οποίες διακόπηκαν το Δεκέμβριο) και επίσης τις πτήσεις της ELAL προς το Τόκιο.

Αντίθετα, το κλείσιμο των τουρκικών λιμανιών για ισραηλινά πλοία ή πλοία εταιρειών που είναι ισραηλινών συμφερόντων, έχει ήδη εφαρμοστεί από τις 22 Αυγούστου και γνωστοποιηθεί στην Ιερουσαλήμ μετά την απαγόρευση ελλιμενισμού εμπορικού πλοίου της μεγαλύτερης ναυτιλιακής εταιρείας του Ισραήλ ΖΙΜ στην Κωνσταντινούπολη και την εκτροπή του προς τον Πειραιά.

Η εκτίμηση πάντως στο Ισραήλ και αυτό αποτυπώνεται και σε δημοσιεύματα είναι πως, η εξέλιξη θα ευνοήσει την Κύπρο και την Ελλάδα καθώς το Ισραήλ θα στραφεί προς τις δύο χώρες, εμβαθύνοντας τις ήδη στενές τους σχέσεις, με νέες και πιο ισχυρές συμφωνίες, για την αεροπλοΐα και τη ναυσιπλοΐα.

Το Ισραήλ έχει ήδη ενημερώσει τον Λευκό Οίκο για την τουρκική ενέργεια.

