Ισραήλ: Αποτυχημένη απόπειρα εκτόξευσης ρουκέτας από τη Γάζα - Κοντά σε φυλάκια των IDF

Οι αμυντικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) ανακοίνωσαν την Πέμπτη πως εντόπισαν αποτυχημένη εκτόξευση ρουκέτας από την περιοχή της πόλης της Γάζας προς το ισραηλινό έδαφος.

Σύμφωνα με τον στρατό, το βλήμα έπεσε μέσα στη Γάζα, κοντά σε ένα νοσοκομείο. Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι η ρουκέτα έπεσε κοντά σε φυλάκια των IDF στην περιοχή.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα, όπως μετέδωσαν οι Times of Israel.

Οι IDF πραγματοποίησαν στοχευμένη επίθεση στο σημείο της εκτόξευσης.

Ο στρατός δηλώνει ότι αντιμετωπίζει με «μεγάλη αυστηρότητα» κάθε απόπειρα τρομοκρατικών ομάδων στη Γάζα να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον ισραηλινών δυνάμεων ή αμάχων.