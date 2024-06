Ισραήλ: Αποκτά 25 μαχητικά F-35 από τις ΗΠΑ

Στην απόκτηση 25 μαχητικών αεροσκαφών F-35, αξίας 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από τις ΗΠΑ προχωρά το Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας, το οποίο σκοπεύει έτσι να αυξήσει σε 75 τον αριθμό των προηγμένων μαχητικών της Lockheed Martin που θα διαθέτει η Πολεμική Αεροπορία της χώρας.

The Israeli Ministry of Defense has signed an agreement with the U.S. government for the third squadron of the "Adir" (F-35) aircraft, which will be integrated into the Israel Defense Forces (IDF). pic.twitter.com/zKixtrgFwR