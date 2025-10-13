Το Ισραήλ αποφυλάκισε όλους τους Παλαιστίνιους κρατούμενους (vid)

Όλοι οι Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που επρόκειτο να απελευθερωθούν στο πλαίσιο της συμφωνίας για την απελευθέρωση ομήρων, που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, έχουν αποφυλακιστεί από τις ισραηλινές φυλακές, σύμφωνα με δήλωση εκπροσώπου των IDF στην εφημερίδα The Times.

Στους κρατούμενους περιλαμβάνονται 250 καταδικασμένοι για τρομοκρατία που εκτίουν μία ή περισσότερες ποινές ισόβιας κάθειρξης, καθώς και 1.718 κρατούμενοι από τη Γάζα που συνελήφθησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Το Ισραήλ είχε αρχικά δηλώσει ότι θα περίμενε μέχρι να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι, αλλά τελικά αποφάσισε να απελευθερώσει τους κρατούμενους αφού και οι 20 ζωντανοί όμηροι απελευθερώθηκαν σήμερα το πρωί, αλλά πριν η Χαμάς παραδώσει τα πτώματα των 28 ομήρων που πιστεύεται ότι είναι νεκροί.

Τα παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης δημοσιεύουν βίντεο που δείχνουν την άφιξη των κρατουμένων που απελευθερώθηκαν στο πλαίσιο της συμφωνίας για τους ομήρους και στους οποίους επιτράπηκε να επιστρέψουν στη Δυτική Όχθη, φτάνοντας στη Ραμάλα. Φαίνεται ότι οι δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής απομακρύνουν τους ανθρώπους από την περιοχή για να επιτρέψουν τη διέλευση των κρατουμένων.

Ορισμένοι από τους 250 κρατούμενους που απελευθερώθηκαν θα απελαθούν στο εξωτερικό ή θα σταλούν πίσω στη Γάζα, καθώς κατάγονται από τη Λωρίδα. Σύμφωνα με παλαιστινιακές αναφορές, 88 κρατούμενοι απελευθερώθηκαν στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.