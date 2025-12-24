Το Ισραήλ απειλεί με αντίποινα για «παραβίαση» της εκεχειρίας στη Γάζα - Η Χαμάς το διαψεύδει

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα απαντήσει μετά τον τραυματισμό αξιωματικού από έκρηξη στη Ράφα της Γάζας, ενώ η Χαμάς αρνήθηκε την ευθύνη, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για παλαιό εκρηκτικό.

Μιλώντας σε τελετή αποφοίτησης πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, ο Νετανιάχου ανέφερε ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή της Ράφα όπου εξακολουθούν να επιχειρούν ισραηλινές δυνάμεις και υποστήριξε ότι η Χαμάς έχει καταστήσει σαφές πως δεν προτίθεται να αφοπλιστεί, όπως προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας του Οκτωβρίου.

«Το Ισραήλ θα απαντήσει αναλόγως», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα ανακοινώσει ότι εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη κοντά σε στρατιωτικό όχημα στην περιοχή της Ράφα, τραυματίζοντας ελαφρά έναν αξιωματικό.

Η Χαμάς, από την πλευρά της, δήλωσε ότι το περιστατικό συνέβη σε περιοχή πλήρους ελέγχου του ισραηλινού στρατού και ότι είχε προειδοποιήσει πως παραμένουν εκρηκτικά στην περιοχή και αλλού από την περίοδο του πολέμου, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου.

Ο αξιωματούχος της τρομοκρατικής οργάνωσης, Μαχμούντ Μερντάουι, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι οι μεσολαβητές έχουν ήδη ενημερωθεί.

Στο μεταξύ, ισραηλινή αντιπροσωπεία συναντήθηκε στο Κάιρο με εκπροσώπους των χωρών που μεσολαβούν, για να συζητήσει τις προσπάθειες επιστροφής των λειψάνων του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου, του αστυνομικού Ραν Γκβίλι.

Σύμφωνα με το γραφείο Νετανιάχου, στην αποστολή συμμετείχαν στελέχη του ισραηλινού στρατού, της Σιν Μπετ και της Μοσάντ.

Το σχέδιο 20 σημείων του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, προβλέπει αρχικά εκεχειρία και στη συνέχεια βήματα προς ευρύτερη ειρηνευτική συμφωνία. Μέχρι στιγμής έχει τεθεί σε εφαρμογή μόνο η πρώτη φάση, που περιλαμβάνει παύση πυρός, ανταλλαγές ομήρων και κρατουμένων και μερική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων.

Το τελικό στάδιο προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα, με τη Χαμάς να δηλώνει ότι θα παραδώσει τα όπλα μόνο μετά την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους - κάτι που το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά.

Ο Νετανιάχου προειδοποίησε επίσης ότι το Ισραήλ «αντιμετωπίζει» και τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, παρά την περσινή εκεχειρία, καθώς και τις απειλές από τους Χούθι της Υεμένης και το Ιράν. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να συναντηθεί με τον Τραμπ για να συζητήσουν την επόμενη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τη Γάζα.