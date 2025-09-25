Το Ισραήλ ανοίγει την Παρασκευή το πέρασμα που συνδέει τη Δυτική Όχθη με την Ιορδανία

Το Ισραήλ θα ανοίξει ξανά την Παρασκευή το μοναδικό πέρασμα μεταξύ της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας μόνο για τη διέλευση ταξιδιωτών, όπως ανακοίνωσαν την Πέμπτη η Ισραηλινή Αρχή Αεροδρομίων και Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι.

Το Ισραήλ έκλεισε το πέρασμα Άλενμπι την περασμένη Παρασκευή, όταν ένας οδηγός που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια από την Ιορδανία για τη Γάζα άνοιξε πυρ και σκότωσε δύο Ισραηλινούς στρατιώτες που βρίσκονταν εκεί. Το Ισραήλ αφού άνοιξε το σημείο διέλευσης για λίγο τη Δευτέρα, το έκλεισε επ' αόριστον την Τρίτη.

Το συνοριακό πέρασμα αναμένεται να ανοίξει για τους ταξιδιώτες την Παρασκευή από τις 8 το πρωί έως τις 12.30 το μεσημέρι, σύμφωνα με τη Γενική διεύθυνση ασφαλείας της Ιορδανίας, η οποία δεν διευκρίνισε τίποτα σχετικά με τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Το πέρασμα Άλενμπι, γνωστό και ως πέρασμα Καράμα, χρησιμεύει ως η κύρια οδική αρτηρία για τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης για να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και χρησιμοποιείται από φορτηγά που μεταφέρουν εμπορικά αγαθά μεταξύ της Ιορδανίας και της Δυτικής Όχθης.

Η απόφαση για το μερικό άνοιγμα που περάσματος Άλενμπι άρθηκε με βάση «οδηγίες των πολιτικών κλιμακίων», ανέφερε η Αρχή Αεροδρομίων.

Φορτηγά που χρησιμοποιούν το πέρασμα για να μεταφέρουν επίσης βοήθεια με προορισμό τη Λωρίδα της Γάζας, και αυτά δεν θα μπορούν να περάσουν βάσει της τρέχουσας οδηγίας.