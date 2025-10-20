Το Ισραήλ ανέκτησε μέσω του Ερυθρού Σταυρού ακόμα μία σορό ομήρου που κρατείτο στη Γάζα

Ακόμα μία σορό που κρατείτο στη Λωρίδα της Γάζας ανέκτησε σήμερα το Ισραήλ μέσω του Ερυθρού Σταυρού, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού.

Το Ισραήλ «παρέλαβε μέσω του Ερυθρού Σταυρού, το φέρετρο ενός αγνοούμενου ομήρου το οποίο παραδόθηκε στον στρατό και στη Σιν Μπετ (την ισραηλινή υπηρεσία ασφαλείας) στη Λωρίδα της Γάζας», αναφέρει η ανακοίνωση που διευκρινίζει ότι η σορός αναμένεται στη συνέχεια να μεταφερθεί στο Ισραήλ.

Σύμφωνα με τους Times of Israel, η σορός συνοδεύθηκε έπειτα από την αστυνομία στο ιατροδικαστικό ινστιτούτο Abu Kabir στο Τελ Αβίβ για ταυτοποίηση, μια διαδικασία που, σύμφωνα με αξιωματούχους, μπορεί να διαρκέσει έως και δύο ημέρες. Η Χαμάς δεν αποκάλυψε την ταυτότητα του ομήρου που παρέδωσε.

Οι Ταξιαρχίες Abu Ali Mustafa, ο στρατιωτικός βραχίονας του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, δήλωσαν νωρίτερα ότι παρέδωσαν τη σορό του ομήρου, υπονοώντας ότι κρατούνταν από την τρομοκρατική οργάνωση.

Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της Χαμάς ότι η σορός ανακτήθηκε χθες. Εάν επιβεβαιωθεί ότι η σορός είναι όμηρος, τα λείψανα 15 νεκρών ομήρων θα παραμείνουν στη Γάζα.

Πριν από την παράδοση αυτής της σορού, η Χαμάς είχε επιστρέψει στο Ισραήλ τα λείψανα 12 ομήρων εκ των 28 που δεσμεύτηκε να παραδώσει στο Ισραήλ στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.