Ισραήλ: Ανατροπή με την 8χρονη που θεωρούταν νεκρή - Πιστεύεται πως είναι όμηρος

Η Έμιλι Χαντ, της οποίας ο πατέρας είχε πει ότι «ήταν ευλογία που η 8χρονη σκοτώθηκε αντί να απαχθεί από τη Χαμάς «είναι ζωντανή και κρατείται όμηρος», όπως ενημερώθηκε η οικογένειά της.

Το 8χρονο κορίτσι φέρεται να ήταν ένα από τα τουλάχιστον 130 άτομα που σκοτώθηκαν στη φονική σφαγή στο κιμπούτζ του Μπέερι όπου πέρασε τη νύχτα της 6ης προς την 7η Οκτωβρίου σε φιλικό σπίτι

Emily Hand: Daughter of Irishman feared dead in Hamas attack 'could be hostage'https://t.co/Exb20ajV0x