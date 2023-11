Ισραήλ: Επίθεση με μαχαίρι σε στρατιώτες στην Ιερουσαλήμ - Νεκρός ο δράστης

Δύο στρατιώτες, η μία γυναίκα, τραυματίσθηκαν σήμερα σε επίθεση με μαχαίρι μπροστά από αστυνομικό τμήμα της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, κοντά την πύλη της Δαμασκού, και ο δράστης «εξουδετερώθηκε», ανακοίνωσε η ισραηλινή αστυνομία.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ένας δράστης μαχαίρωσε δύο αστυνομικούς της Συνοριακής Αστυνομίας ακριβώς έξω από την είσοδο της Πύλης του Ηρώδη στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

2 Israeli Border Police Officers have been Injured in a Stabbing Attack near the Shalem Police Station in Eastern Jerusalem, with at least 1 of the Officers being in Critical Condition; the Terrorist who committed the Attack was Eliminated. pic.twitter.com/kS6aoyoq37