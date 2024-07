Ισραήλ: Ανακοίνωσε τον θάνατο άλλων δύο ομήρων στη Γάζα

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα τον θάνατο άλλων δύο από τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα, καθώς οι συνομιλίες για να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των περίπου 120 ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται από τρομοκράτες της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα αναμένεται να επαναληφθούν αργότερα αυτήν την εβδομάδα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ακόμη διεξάγει έρευνα για τον θάνατο ενώ κρατούνταν των δύο ομήρων, του 35χρονου ηχολήπτη Γιαγκέβ Μπουχστάμπ και του 76χρονου ιστορικού Άλεξ Ντάνσιγκ, οι οποίοι είχαν απαχθεί από τα σπίτια τους σε κιμπούτς κοντά στα σύνορα με τη Γάζα κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Today, the IDF informed the families of the two hostages Alex Dancyg and Yagev Buchshtab that they are no longer alive.



Alex and Yagev were brutally abducted into Gaza and their bodies are still being held by Hamas. The confirmation of their deaths comes after thorough… pic.twitter.com/nufhHEgiL4