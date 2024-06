Νέα σοκαριστικά πλάνα από την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου: Τρεις όμηροι αιμόφυρτοι στην καρότσα ενός αγροτικού

«Θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σας φέρουμε πίσω στο σπίτι», ήταν το μήνυμα των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων (IDF) με ανάρτησή του στο Χ αναφερόμενο στις απάνθρωπες εικόνες ενός βίντεο των τρομοκρατών της Χαμάς που δείχνει αιμόφυρτους ομήρους.

Tις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Οκτωβρίου, οι όμηροι Χερς Γκολντμπεργκ, ο Ορ Λεβί και η Ελία Κοέν στοιβάχτηκαν, αιμόφυρτοι και τρομοκρατημένοι, πάνω στην καρότσα ενός φορτηγού, με τους τρομοκράτες της Χαμάς να φωνάζουν από πάνω τους "Allahu akbar", καθώς το φορτηγό έτρεχε σε ένα μονόδρομο προς τη Γάζα.

Stop scrolling. Don’t look away. Watch.



This is the reality of what happened to Israelis on October 7– execution, mutilation, kidnapping, proudly filmed by the captors themselves.



Hersh, Or, Eliya and the 117 hostages, we will continue doing everything in our power to bring… pic.twitter.com/j895HImTlY