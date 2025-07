Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν σήμερα πως αναχαίτισαν πύραυλο που εκτόξευσαν οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη.

Νωρίτερα είχε σημάνει συναγερμός σε αρκετές περιοχές του κεντρικού Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ιερουσαλήμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές.

🚨Sirens sounding across central Israel following Houthi projectile fired from Yemen🚨 pic.twitter.com/nLdFYto3mN