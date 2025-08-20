Το Ισραήλ αγοράζει στρατιωτικά αεροσκάφη με χρηματοδότηση από τις ΗΠΑ

Δύο στρατιωτικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού καυσίμων KC-46 της Boeing σχεδιάζει να αγοράσει το Ισραήλ, σε μια συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων που θα χρηματοδοτηθεί με αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας την Τετάρτη.

Σύμφωνα με το υπουργεία Άμυνας του Ισραήλ, η σύμβαση με την αμερικανική κυβέρνηση θα υπογραφεί μόλις η ισραηλινή υπουργική επιτροπή για τις αμυντικές προμήθειες δώσει την έγκρισή της. Η αμερικανική κυβέρνηση εποπτεύει τις πωλήσεις και τις μεταφορές στρατιωτικού εξοπλισμού σε άλλες χώρες.

Ο στρατός διαθέτει ήδη τέσσερα αεροσκάφη ανεφοδιασμού KC-46 της Boeing, όπως ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε δήλωσή του, με τον γενικό διευθυντή του υπουργείου, Αμίρ Μπαράμ, να αναφέρει ότι τα αεροσκάφη θα ενισχύσουν τις στρατηγικές δυνατότητες μακράς εμβέλειας του στρατού, επιτρέποντάς του να επιχειρεί σε μεγαλύτερες αποστάσεις με μεγαλύτερη δύναμη και ευρύτερο πεδίο δράσης.

Όπως αναφέρει το Reuters, το Ισραήλ χρησιμοποίησε τέτοια αεροσκάφη ανεφοδιασμού κατά τη διάρκεια του 12ήμερου αεροπορικού πολέμου εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η σύμβαση θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των αεροσκαφών με ισραηλινά συστήματα, τα οποία δεν προσδιορίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι η Ουάσιγκτον παρέχει στον στενό σύμμαχό της στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ, δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για την αγορά αμερικανικών όπλων και εξοπλισμού.

«Το εύρος της σύμβασης εκτιμάται σε περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ και χρηματοδοτείται μέσω αμερικανικής βοήθειας», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου.

Πρόσφατα, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί των ΗΠΑ αμφισβήτησαν την ανάγκη συνέχισης της παροχής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, επικαλούμενοι τον πόλεμο στη Γάζα και την ανησυχία ότι τα χρήματα των φορολογουμένων θα μπορούσαν να δαπανηθούν καλύτερα για εσωτερικές προτεραιότητες.