Ισραήλ: Αεροπορικό πλήγμα στο κέντρο της Βηρυτού

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (30/09), σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στα σώματα ασφαλείας του Λιβάνου, αεροπορικό πλήγμα στην καρδιά της Βηρυτού, το πρώτο σε αυτόν τον κατά πλειονότητα σουνιτικό τομέα της λιβανικής πρωτεύουσας αφότου άρχισαν οι εχθροπραξίες με τη Χεζμπολάχ, πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

Αν και τις τελευταίες ημέρες οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σφυροκόπησαν επανειλημμένα νότιες συνοικίες και προάστια της Βηρυτού, οχυρά της Χεζμπολά, είναι η πρώτη φορά που γίνεται στόχος τομέας στην καρδιά της λιβανικής πρωτεύουσας από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη της επίθεσης της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας που υπήρξε έναυσμα του πολέμου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες ότι η σύρραξη οδεύει να γενικευτεί.

Σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στις λιβανικές υπηρεσίες ασφαλείας, «τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι εξουδετερώθηκαν σε πλήγμα ισραηλινού drone εναντίον διαμερίσματος στην καρδιά της Βηρυτού που «ανήκε στη Τζεμάα Ισλαμίγια», τρομοκρατική οργάνωση του ρεύματος των Αδελφών Μουσουλμάνων. Μολονότι σουνιτική, η οργάνωση έχει συμμαχήσει με τη Χεζμπολάχ και συμμετέχει στις επιθέσεις εναντίον του βόρειου Ισραήλ, σε ένδειξη «υποστήριξης» στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς.

Βίντεο που μεταδόθηκαν από λιβανικά τηλεοπτικά δίκτυα εικονίζουν εν μέρει ισοπεδωμένο όροφο στο κτίριο που χτυπήθηκε.

Στο μεταξύ, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (FPLP) ανακοίνωσε την εξουδετέρωση τριών μελών του σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην καρδιά της πρωτεύουσας του Λιβάνου σήμερα, την πρώτη αεροπορική επιδρομή σε αυτό το τμήμα της Βηρυτού αφότου έγινε η επίθεση της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το πλήγμα καταγράφεται καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τη στρατιωτική πίεση στην τρομοκρατική οργάνωση, που πρόσκειται στο Ιράν, για έβδομη συναπτή ημέρα. Την Κυριακή, εξαπέλυσε σφοδρούς βομβαρδισμούς σε προπύργια της Χεζμπολάχ απ’ άκρου σ’ άκρο του Λιβάνου, δυο ημέρες αφού εξουδετέρωσε τον αρχηγό της, Χασάν Νασράλα.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες πως έπληξαν δεκάδες στόχους - θέσεις, οπλικά συστήματα, αποθήκες όπλων και πυρομαχικών - της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα. Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν «δεκάδες εκτοξευτήρες και κτίρια όπου ήταν αποθηκευμένα όπλα».

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως έπληξε χθες 120 θέσεις της Χεζμπολάχ, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτήρων ρουκετών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων «ευρείας κλίμακας» που διεξάγει.

Έπειτα από σχεδόν έναν χρόνο ανταλλαγών πυρών με τη Χεζμπολάχ και παρατάξεων που έχουν συμμαχήσει μαζί της, ο ισραηλινός στρατός κλιμάκωσε ραγδαία από την 23η Σεπτεμβρίου τους βομβαρδισμούς του, καθώς η κυβέρνηση του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου διακήρυξε πως πλέον είναι «στόχος» του πολέμου να επιστρέψουν στα σπίτια τους στον βορρά δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Ισραηλινοί.

Παράλληλα, σε άλλο μέτωπο, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομές εναντίον θέσεων των τρομοκρατών Χούθι της Υεμένης, την επομένη εκτόξευσης πυραύλου, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε το προσκείμενο στο Ιράν κίνημα, με στόχο το αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ.

