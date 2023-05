Ισραήλ: 75 χρόνια Ανεξαρτησίας

«Πιο ισχυρές από ποτέ είναι οι σχέσεις Ισραήλ και Ελλάδας, και έχουμε τις ευκαιρίες να τις ενισχύσουμε περισσότερο». Οι σχέσεις φιλίας και γειτονίας μεταξύ των δύο χωρών στηρίζονται σε «κοινές αξίες και συμφέροντα» επεκτείνονται δε, «σε περιφερειακή και στρατηγική συνεργασία». Η τελευταία «οικοδομείται στην πολιτική, την οικονομία και την άμυνα» ενώ στο μέλλον προδιαγράφονται ευκαιρίες σε άλλους τομείς: «της ενέργειας, της τεχνολογίας, της επιστήμης, της υγείας, του εμπορίου, του τουρισμού και του πολιτισμού».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Νόαμ Κατς, κατά τον χαιρετισμό του σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε (3/5, Anassa City Events) επ ευκαιρία του εορτασμού της 75ης Ημέρας Ανεξαρτησίας του κράτους του Ισραήλ. Κεντρικός ομιλητής εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Στα 75 χρόνιας «ζωής» του και παρά τις όποιες δυσκολίες, το Ισραήλ έχει σημαντικά επιτεύγματα στους τομείς της τεχνολογίας και της επιστήμης. Τα επιτεύγματα αυτά συμβάλλουν «στην ευημερία της χώρας» και διάγουν «μια καλύτερη ζωή. Είναι κληροδότημα για τα παιδιά και τα εγγόνια μας», επεσήμανε.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, το Ισραήλ έχει «πολιτικές σχέσεις με περισσότερες από 160 χώρες και συμμετέχει σε διεθνείς συζητήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για τα κοινωνικά δίκτυα, την κυβερνοασφάλεια». Έχει επίσης συνάψει συμφωνίες ειρήνης με ακόμη περισσότερες χώρες της Μέσης Ανατολής.

Στο κοινό όραμα Ελλάδας-Ισραήλ για την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, στην στρατηγική εταιρική τους σχέση και στη φιλία των δύο χωρών ως πρότυπο που προωθεί την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή, αναφέρθηκε, από την πλευρά του, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, δίδοντας επίσης έμφαση στην αμυντική τους συνεργασία· «είναι αμοιβαία επωφελής», υπογράμμισε, και έθεσε ως παράδειγμα το διεθνές κέντρο εκπαίδευσης πιλότων της Καλαμάτας.

Κατά τους χαιρετισμούς των Νόαμ Κατς και Νίκου Παναγιωτόπουλου, αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, προβαλλόταν βίντεο που έδινε μια «γεύση» από το Ισραήλ: πανοραμικές λήψεις της πρωτεύουσας, εικόνες από τη φύση και τα νερά του Ισραήλ, την κουζίνα, τη θρησκεία, την καινοτομία και την τεχνολογία, στιγμές από την καθημερινότητα όπως μία λήψη σε έναν πεζόδρομο.

Η μουσική δεν θα μπορούσε να λείπει και μάλιστα να συνδυάζει στοιχεία από τους δύο πολιτισμούς. Η εκδήλωση ξεκίνησε με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών και έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα της Ευανθίας Ρεμπούτσικα (βιολί) και των τραγουδιστών Σόλυ Ιωχανά και Κώστα Τριανταφυλλίδη. Ερμήνευσαν ελληνικές και ισραηλινές μελωδίες στα ελληνικά και τα εβραϊκά, αρχής γενομένης από την γνωστή σύνθεση «Σταθμός» της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και το τραγουδιστικό κομμάτι «Στα λιμάνια ανάψαμε φωτιές».

The presence of so many dear friends at the event is a testament to the strong and growing relationship between #Israel and #Greece. We recognize the potential for further growth and cooperation, and our nations share a bond of neighborliness, friendship, and partnership 2/3 pic.twitter.com/cZTHQyJvvj