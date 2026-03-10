Ισπανός ΥΠΕΞ: «Απόλυτη κανονικότητα» στις σχέσεις με ΗΠΑ παρά τις απειλές Τραμπ για διακοπή εμπορικών συναλλαγών

«Απόλυτη κανονικότητα» στις σχέσεις μεταξύ Ισπανίας και ΗΠΑ, παρά τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει το εμπόριο με τη Μαδρίτη λόγω της αντίθεσής της στον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε σήμερα ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών.

Η αριστερή κυβέρνηση του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ προκάλεσε την οργή του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα, αφότου ο Σάντσεθ χαρακτήρισε τους αμερικανικούς και ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν απερίσκεπτους και παράνομους και στη συνέχεια απαγόρευσε στα αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν ναυτικές και αεροπορικές βάσεις στη νότια Ισπανία για την επίθεση κατά της Τεχεράνης.

Ο υπουργός Εξωτερικών Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι τόσο η ισπανική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον όσο και η αμερικανική πρεσβεία στη Μαδρίτη λειτουργούν με «απόλυτη κανονικότητα».

«Η πρεσβεία μας στην Ουάσινγκτον λειτουργεί κανονικά και έχει όλες τις επαφές που θα έπρεπε να έχει ως συνήθως», τόνισε, προσθέτοντας ότι το ίδιο ισχύει και για την αμερικανική πρεσβεία στη Μαδρίτη.

Ο Τραμπ απείλησε στις 3 Μαρτίου ότι οι ΗΠΑ θα διακόψουν κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία, επικαλούμενος επίσης την άρνηση της τελευταίας να επιτύχει τον νέο στόχο του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του εθνικού ΑΕΠ. «Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμιά σχέση με την Ισπανία», είχε πει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Μαδρίτη αψήφησε αυτές τις απειλές, με τον Σάντσεθ να επιμένει στην αντίθεσή του για την επίθεση κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση δημιουργεί τον κίνδυνο «ρώσικης ρουλέτας» με τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων, και τον Ισπανό αναπληρωτή πρωθυπουργό να τονίζει ότι η χώρα του αρνείται να είναι «υποτελής».

Τη Δευτέρα, ο Αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα -στενός σύμμαχος του Τραμπ- δήλωσε στο Fox News ότι η Ισπανία «έχει χάσει τον δρόμο της» και κάλεσε τις ΗΠΑ να μεταφέρουν τις αεροπορικές τους βάσεις από την Ισπανία «σε μια χώρα που θα μας επιτρέψει να τις χρησιμοποιήσουμε».

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Γκράχαμ, ο Αλμπάρες είπε ότι δεν υπήρξε καμία επαφή με τις ΗΠΑ σχετικά με τις βάσεις στη Ρότα και το Μορόν ντε λα Φροντέρα, οι οποίες είναι βασικοί κόμβοι υλικοτεχνικής υποστήριξης που χρησιμοποιούνται από τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ για ανεφοδιασμό αέρος-αέρος και διηπειρωτική διαμετακόμιση.

Ο επικεφαλής της ισπανικής διπλωματίας τόνισε παράλληλα ότι μια πιθανή ισραηλινή χερσαία εισβολή στον Λίβανο θα ήταν ένα «τεράστιο» λάθος, ενώ απαίτησε από την υποστηριζόμενη από το Ιράν σιιτική πολιτοφυλακή της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ να σταματήσει τις εκτοξεύσεις πυραύλων προς το Ισραήλ.

