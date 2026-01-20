Guardian, Reuters

Τριήμερο εθνικό πένθος κηρύσσει η Ισπανία μετά τη φονική σύγκρουση δύο τρένων στην Ανδαλουσία, που έχει προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 40 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη.

Την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν τις έρευνες στα συντρίμμια, οικογένειες σε όλη τη χώρα αγωνιούν για την τύχη αγνοουμένων, ενώ οι αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια του χειρότερου σιδηροδρομικού δυστυχήματος της τελευταίας δεκαετίας.

Σύμφωνα με τον Guardian, ο Χουάν Μπαρόσο δήλωσε ότι πέντε μέλη της ευρύτερης οικογένειάς του συγκαταλέγονταν στους σχεδόν 200 επιβάτες που ταξίδευαν με τρένο από τη Μαδρίτη προς τη νότια πόλη Ουέλβα.

Άλλοι χρησιμοποίησαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να αναρτήσουν φωτογραφίες των αγαπημένων τους προσώπων, απευθύνοντας εκκλήσεις για πληροφορίες.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι έχει ανοίξει αρκετά γραφεία, όπου οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις και να «παρέχουν δείγματα DNA για σκοπούς ταυτοποίησης».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την επίσκεψή του στο σημείο του δυστυχήματος, ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέδρο Σάντσεθ, δεσμεύτηκε ότι η έρευνα για τα αίτια της σύγκρουσης θα είναι πλήρης και διαφανής.

«Η ισπανική κοινωνία, όπως και όλοι μας, αναρωτιέται τι συνέβη, πώς συνέβη και πώς ήταν δυνατό να σημειωθεί αυτή η τραγωδία», δήλωσε τη Δευτέρα, ανακοινώνοντας τριήμερο πένθος που ξεκινά τα μεσάνυχτα. «Και είμαι πεπεισμένος ότι ο χρόνος και το έργο των ειδικών θα μας δώσουν αυτές τις απαντήσεις».

«Εξαιρετικά περίεργο περιστατικό»

Η πρόσκρουση εκτροχίασε τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου που κατευθυνόταν προς τον νότο, τα οποία κατρακύλησαν σε πρανές ύψους περίπου τεσσάρων μέτρων, δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε.

Αν και τα αίτια του δυστυχήματος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί, ο Πουέντε χαρακτήρισε «πραγματικά περίεργο» το γεγονός ότι σημειώθηκε εκτροχιασμός σε ευθύ τμήμα της γραμμής, προσθέτοντας ότι το συγκεκριμένο κομμάτι είχε ανακαινιστεί τον Μάιο.

Υπενθυμίζεται ότι, η σύγκρουση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 8 το βράδυ της Κυριακής, όταν το πίσω μέρος του τρένου με κατεύθυνση τη Μαδρίτη εκτροχιάστηκε και βρέθηκε στην πορεία διερχόμενου τρένου από την αντίθετη κατεύθυνση.

Το τρένο που εκτροχιάστηκε ήταν σε λειτουργία λιγότερα από τέσσερα χρόνια και είχε επιθεωρηθεί τέσσερις ημέρες νωρίτερα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα η ιδιωτική εταιρεία Iryo, που εκμεταλλευόταν τη γραμμή.

Reuters: Φθαρμένο σύνδεσμο στις ράγες βρήκαν οι ειδικοί

Παράλληλα, οι ειδικοί που ερευνούν τα αίτια της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην οποία έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 40 άνθρωποι στην Ισπανία - σε νεότερο απολογισμό - βρήκαν έναν σπασμένο αρμό στις σιδηροτροχιές, σύμφωνα με μια πηγή που ενημερώθηκε για τα αρχικά ευρήματα.

«Υπάρχουν επιβεβαιωμένα 40 νεκροί» είπε ο Χουάν Μανουέλ Μορένο σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε. «Τις επόμενες 24 με 48 ώρες (…) θα γνωρίζουμε» τον οριστικό απολογισμό αυτού του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, συμπλήρωσε.

Οι τεχνικοί που έσπευσαν στο σημείο και αναλύουν τις ράγες είδαν κάποια φθορά στον αρμό (τον λεγόμενο αμφιδέτη) που ενώνει δύο σιδηροδρομικές ράγες και αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και κάποιο καιρό, είπε η πηγή. Διαπίστωσαν ότι ο ελαττωματικός αμφιδέτης δημιουργούσε ένα κενό ανάμεσα στα δύο τμήματα της σιδηροτροχιάς, το οποίο διευρύνθηκε καθώς τα τρένα συνέχιζαν να την χρησιμοποιούν, αναφέρει σε αποκλειστικό ρεπορτάζ του το πρακτορείο Reuters.

Η πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί επειδή το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, είπε ότι οι τεχνικοί πιστεύουν πως ο ελαττωματικός αρμός είναι το κλειδί για να βρεθεί η ακριβής αιτία του δυστυχήματος. Η Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF) της Ισπανίας, που έχει αναλάβει την έρευνα, δεν απάντησε στο αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Ο Άλβαρο Φερνάντεθ Ερέδια, ο πρόεδρος της Renfe, της διαχειρίστριας εταιρείας του δεύτερου τρένου, είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser ότι ακόμη είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για τα αίτια. Σχολίασε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν «παράξενες» και ότι ουσιαστικά έχει αποκλειστεί το ανθρώπινο λάθος.

Δορυφορικές εικόνες από το σημείο:

🔴 DIRECTO Adamuz | La Guardia Civil publica nuevas imágenes aéreas del accidente ferroviario en Córdoba

Από τη σύγκρουση εκτροχιάστηκαν τα δύο πρώτα βαγόνια του Alvia, τα οποία κατέπεσαν σε πρανές ύψους έως και πέντε μέτρων.

Τι λένε οι αρχές

Μεταξύ του πρώτου εκτροχιασμού και της σύγκρουσης μεσολάβησαν περίπου 20 δευτερόλεπτα, χρόνος που δεν επαρκούσε για την ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πέδησης, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, ο οποίος σημείωσε ότι το ενδεχόμενο ανθρώπινου λάθους έχει ουσιαστικά αποκλειστεί.

«Πρέπει να πρόκειται για κάποια αστοχία στο τροχαίο υλικό ή στις υποδομές, και αυτό θα χρειαστεί χρόνο για να διερευνηθεί», δήλωσε.

Όπως ανέφεραν αξιωματούχοι, το Alvia φαίνεται ότι προσέκρουσε στα εκτροχιασμένα βαγόνια ή σε συντρίμμια από το σύστημα κύλισης του τρένου της Iryo. Ο 27χρονος μηχανοδηγός του Alvia σκοτώθηκε στο δυστύχημα.

Continúan las tareas de rescate en el lugar del accidente ferroviario de Adamuz



Sigue aquí la última hora

Την ίδια ώρα, ο περιφερειακός πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο, μίλησε τη Δευτέρα το πρωί σε δημοσιογράφους και, αναφερόμενος στη σφοδρότητα της σύγκρουσης, άφησε ανοιχτή την πιθανότητα να εντοπιστούν περισσότερα θύματα. «Είναι πιθανό να βρεθούν περισσότεροι νεκροί όταν βλέπει κανείς τη μάζα μετάλλου που υπάρχει εκεί. Οι πυροσβέστες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, αλλά δυστυχώς, όταν φτάσουν τα βαριά μηχανήματα για να σηκώσουν τα βαγόνια, είναι πιθανό να εντοπίσουμε περισσότερα θύματα…», είπε χαρακτηριστικά.

«Εδώ, στο επίκεντρο του δυστυχήματος, όταν κοιτάς αυτή τη μάζα από παραμορφωμένα σίδερα, αντιλαμβάνεσαι τη σφοδρότητα της σύγκρουσης…», ανέφερε σε άλλο σημείο και τόνισε: «Η πρόσκρουση ήταν τόσο απίστευτα βίαιη, που βρήκαμε πτώματα εκατοντάδες μέτρα μακριά, το οποίο σημαίνει ότι οι άνθρωποι πετάχτηκαν από τα παράθυρα».

«Αυτού του είδους τα δυστυχήματα είναι σοκαριστικά. Η σύγκρουση ήταν πάρα πολύ σοβαρή. Ένα τρένο μεταφέρει την κοινωνία - παππούδες, παιδιά, εγκύους… Είναι μια καταστροφή», δήλωσε επίσης στον ισπανικό ειδησεογραφικό οργανισμό La Sexta.

🔴 DIRECTO Adamuz | Los bomberos cortan el cristal para acceder a la cabina del tren Iryo accidentado en Córdoba

Το τρένο της Iryo μετέφερε περίπου 300 επιβάτες και είχε μόλις αναχωρήσει από την ιστορική πόλη της Κόρδοβας. Τη στιγμή του δυστυχήματος κινούνταν με ταχύτητα 110 χλμ./ώρα, σημαντικά χαμηλότερη από το ανώτατο όριο των 250 χλμ./ώρα στο συγκεκριμένο τμήμα.

Το αντίθετα κινούμενο Alvia, με 187 επιβάτες, ταξίδευε με ταχύτητα 205 χλμ./ώρα.

Στα δύο πρώτα εκτροχιασμένα βαγόνια του Alvia επέβαιναν συνολικά 53 άτομα – 37 στο πρώτο και 16 στο δεύτερο – με την πλειονότητα των θυμάτων και των τραυματιών να προέρχεται από αυτά.

🔴 DIRECTO | La Guardia Civil comparte imágenes de la búsqueda de evidencias que puedan servir para la identificación de víctimas e investigación del accidente ferroviario en Adamuz

Από την πλευρά του, ο Χοσέ Τριγκέρος, πρόεδρος της Ένωσης Οδικών Μηχανικών της Ισπανίας, δήλωσε ότι η προκαταρκτική ανάλυσή του, βάσει εικόνων και στοιχείων που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δείχνει πιθανή «αστοχία στο σύστημα κύλισης των πίσω βαγονιών» του τρένου της Iryo.

Προηγούμενα προβλήματα

Το συνδικάτο μηχανοδηγών SEMAF είχε προειδοποιήσει τον κρατικό διαχειριστή σιδηροδρομικών υποδομών ADIF, με επιστολή τον περασμένο Αύγουστο, για σοβαρές φθορές στη συγκεκριμένη γραμμή, κάνοντας λόγο για λακκούβες, ανωμαλίες και προβλήματα στις εναέριες γραμμές ηλεκτροδότησης, που προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στους συρμούς.

Σύμφωνα με έλεγχο του Reuters σε ανακοινώσεις στον λογαριασμό της ADIF στην πλατφόρμα X, έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 10 περιστατικά προβλημάτων υποδομής στην περιοχή της Ανταμούθ από το 2022, από βλάβες στη σηματοδότηση έως προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, τα οποία προκάλεσαν καθυστερήσεις στα δρομολόγια υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μαδρίτης και Ανδαλουσίας.

Η ισπανική κυβέρνηση είχε δεχθεί έντονη κριτική το προηγούμενο έτος για σειρά καθυστερήσεων στο δίκτυο, που αποδόθηκαν σε διακοπές ρεύματος αλλά και σε κλοπές χάλκινων καλωδίων. Το δίκτυο θεωρείται ιδιαίτερα ευάλωτο σε τέτοιες κλοπές, καθώς διέρχεται από εκτεταμένες ακατοίκητες περιοχές.

🇪🇸 At least 39 people were killed and dozens injured after two high-speed trains collided in southern Spain.



It is the country's deadliest rail disaster in more than a decade.



The trains derailed on a straight section of track that had recently been renovated.

Σημειώνεται ότι, το δίκτυο υψηλής ταχύτητας της Ισπανίας, μήκους 3.622 χιλιομέτρων, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη και το δεύτερο μεγαλύτερο παγκοσμίως μετά την Κίνα, σύμφωνα με την ADIF.

Η χώρα άνοιξε την αγορά των τρένων υψηλής ταχύτητας στον ιδιωτικό ανταγωνισμό το 2020, με στόχο την παροχή φθηνότερων εναλλακτικών έναντι των τρένων AVE της Renfe.

Η Iryo αποτελεί κοινοπραξία του ιταλικού κρατικού σιδηροδρομικού ομίλου Ferrovie dello Stato, της αεροπορικής εταιρείας Air Nostrum και του ισπανικού επενδυτικού ταμείου υποδομών Globalvia.

Ξεκίνησε τη λειτουργία της τον Νοέμβριο του 2022, αρχικά στη γραμμή Μαδρίτη–Βαρκελώνη, επεκτείνοντας στη συνέχεια το δίκτυό της και σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Τα τρένα ETR1000 της Iryo κατασκευάζονται από τη σύμπραξη Hitachi Rail–Bombardier για λογαριασμό της Trenitalia, ενώ τα τρένα Alvia της Renfe κατασκευάζονται από τις ισπανικές εταιρείες CAF και Talgo.