Ισπανία: Τρεις νεκροί από πυρκαγιές καθώς εντείνεται το κύμα καύσωνα στην Ευρώπη
14/08/2025 • 21:55
14/08/2025 • 21:55
Συναγερμοί για καύσωνα εκδόθηκαν στην Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία και τα Βαλκάνια, με τις θερμοκρασίες να αναμένεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τη France 24, ο καύσωνας αποτελεί ακόμη μία ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, η οποία τροφοδοτεί μεγαλύτερης διάρκειας, εντονότερα και ολοένα συχνότερα κύματα ακραίας ζέστης.

«Χάρη στην κλιματική αλλαγή, ζούμε τώρα σε έναν σημαντικά θερμότερο κόσμο», δήλωσε στο AFP ο Ακσάι Ντεόρας, ερευνητής στο τμήμα μετεωρολογίας του βρετανικού Πανεπιστημίου του Reading, προσθέτοντας ότι «πολλοί εξακολουθούν να υποτιμούν τον κίνδυνο».

Ένας υπάλληλος ενός ισπανικού κέντρου ιππασίας ο οποίος φέρεται να προσπαθούσε να σώσει άλογα - πέθανε από τα τραύματά του στο Τρες Κάντος, ένα πλούσιο προάστιο βόρεια της Μαδρίτης, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Αργότερα, αξιωματούχοι στην Καστίλλη και Λεόν στη βορειοδυτική Ισπανία επιβεβαίωσαν ότι ένας ακόμη άνδρας σκοτώθηκε κατά την κατάσβεση πυρκαγιών.

Ένας στρατιώτης στη βαλκανική χώρα του Μαυροβουνίου πέθανε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά όταν το βυτιοφόρο νερού που επέβαιναν ανατράπηκε κατά την καταπολέμηση πυρκαγιών στους λόφους βόρεια της πρωτεύουσας, Ποντγκόριτσα.

Ένα παιδί πέθανε από θερμοπληξία στην Ιταλία τη Δευτέρα.

Ο υπάλληλος του ιππικού κέντρου ήταν ο πρώτος νεκρός των δεκάδων πυρκαγιών που έπληξαν την Ισπανία από τότε που ξεκίνησε το κύμα καύσωνα την περασμένη εβδομάδα.

Εκατοντάδες κάτοικοι του Τρες Κάντος έφυγαν τρέχοντας για να σωθούν από την πυρκαγιά που εξαπλωνόταν ραγδαία και η οποία τέθηκε υπό έλεγχο το πρωί της Τρίτης.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε στο X ότι οι υπηρεσίες διάσωσης «εργάζονται ακούραστα για την κατάσβεση των πυρκαγιών» και προειδοποίησε: «Διατρέχουμε ακραίο κίνδυνο δασικών πυρκαγιών. Παρακαλούμε να είστε πολύ προσεκτικοί».

Στην Ανδαλουσία στην Νότια Ισπανία, περίπου 2.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από ξενοδοχεία και σπίτια κοντά στις δημοφιλείς παραλίες της Ταρίφα.

Η πυρκαγιά ξέσπασε κοντά στο σημείο όπου μια παρόμοια πυρκαγιά ανάγκασε εκκενώσεις νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

