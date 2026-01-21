Ισπανία: Σε απεργία οι μηχανοδηγοί των τρένων, μετά από την τραγωδία στο Αδαμούθ

Η μεγαλύτερη ένωση μηχανοδηγών τρένων της Ισπανίας κάλεσε την Τετάρτη σε πανεθνική απεργία για να απαιτήσει εγγυήσεις για την ασφάλεια του επαγγέλματος, αφού μια από τις μεγαλύτερες σιδηροδρομικές τραγωδίες στην Ευρώπη που άφησε τουλάχιστον 42 νεκρούς και ένα δεύτερο εκτροχιασμό που σκότωσε έναν μηχανοδηγό.

Ένα προαστιακό τρένο εκτροχιάστηκε την Τρίτη, μετά την κατάρρευση ενός τοίχου αντιστήριξης πάνω στις γραμμές κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων κοντά στη Βαρκελώνη, με αποτέλεσμα τον θάνατο του οδηγού και τον σοβαρό τραυματισμό τεσσάρων επιβατών.

Ένας ακόμα εκτροχιασμός τρένου στο περιφερειακό δίκτυο της Βαρκελώνης, η οποία δεν προκάλεσε τραυματισμούς, προκλήθηκε από την πτώση ενός βράχου πάνω στις γραμμές κατά τη διάρκεια της ίδιας καταιγίδας, σύμφωνα με τον φορέα εκμετάλλευσης του σιδηροδρομικού δικτύου Adif.

«Θα απαιτήσουμε την ποινική ευθύνη από τους υπεύθυνους για τη διασφάλιση της ασφάλειας στις σιδηροδρομικές υποδομές», ανέφερε σε δήλωσή του το συνδικάτο των μηχανοδηγών SEMAF.

Τα δυστηχήματα αυτά συνέβησαν μόλις δύο ημέρες μετά την εκτροχία ενός τρένου υψηλής ταχύτητας την Κυριακή κοντά στο Άδαμουθ στην επαρχία Κόρδοβα, περίπου 360 χλμ. νότια της Μαδρίτης, η οποία προκάλεσε σύγκρουση με άλλο τρένο με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 42 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του μηχανοδηγού του αντίθετου τρένου.

Η SEMAF είχε προειδοποιήσει την Adif σε επιστολή τον περασμένο Αύγουστο για σοβαρή φθορά της σιδηροδρομικής γραμμής όπου συγκρούστηκαν τα δύο τρένα, αναφέροντας ότι λακκούβες, ανωμαλίες και ανισορροπίες στις εναέριες γραμμές τροφοδοσίας προκαλούσαν συχνές βλάβες και ζημιές στα τρένα σε αρκετές από τις γραμμές υψηλής ταχύτητας του δικτύου.

Η απεργία οφείλεται στην «συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι μηχανοδηγοί μετά τον θάνατο δύο συναδέλφων τους αυτή την εβδομάδα», δήλωσε ο υπουργός Μεταφορών Οσκαρ Πουέντε στο τηλεοπτικό κανάλι Telecinco.

Είπε ότι θα προσπαθήσει να πείσει τους μηχανοδηγούς να ακυρώσουν την απεργία τους, καθώς δύο από τις τρεις εκτροχιάσεις προκλήθηκαν από τις καιρικές συνθήκες και δεν είχαν καμία σχέση με την κατάσταση των σιδηροδρομικών γραμμών.

Στον τόπο της τραγωδίας

Οι διασώστες στον τόπο του δυστυχήματος στο Αδαμούθ «τράξηξαν» το δεύτερο βαγόνι του τρένου που ανήκε στον κρατικό φορέα Renfe, το οποίο περιείχε την καφετέρια του, για να δουν αν μπορούσαν να βρουν περισσότερα πτώματα, σύμφωνα με δήλωση της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας χρησιμοποίησαν γερανούς για να απομακρύνουν από το σημείο ένα από τα τελευταία βαγόνια του εκτροχιασμένου τρένου που ανήκε στον ιδιωτικό όμιλο Iryo.

Ο Πούεντε είπε ότι είναι πιθανό οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να βρουν ένα ακόμη θύμα της σύγκρουσης.

«Είμαστε πολύ κοντά στο να κλείσουμε το κενό μεταξύ των αγνοουμένων και του αριθμού των νεκρών», είπε.

Είπε επίσης ότι ο χρόνος μεταξύ της εκτροπής και της σύγκρουσης ήταν μόλις εννέα δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει χρόνος για τα τρένα να φρενάρουν. Οι αρχές είχαν προηγουμένως αναφέρει ότι το κενό ήταν 20 δευτερόλεπτα.

Οι ηχογραφήσεις των τηλεφωνικών κλήσεων μεταξύ του οδηγού του τρένου Iryo και του κέντρου ελέγχου στη Μαδρίτη υποδηλώνουν ότι αυτός και οι επιβάτες που ταξίδευαν στα πέντε μπροστινά βαγόνια δεν είχαν αρχικά συνειδητοποιήσει ότι είχε συμβεί σύγκρουση με άλλο τρένο, πρόσθεσε ο Πουέντε.

Μόνο αφού κατέβηκε από το τρένο για να το επιθεωρήσει και είδε τις ζημιές στα πίσω βαγόνια, έκανε άλλη μια κλήση για να ζητήσει την αποστολή ασθενοφόρων.

Η Adif δήλωσε την Τετάρτη ότι είχε επιβάλει ένα επιπλέον όριο ταχύτητας στη γραμμή Μαδρίτης-Βαρκελώνης, αφού ένας οδηγός είχε αναφέρει κακές συνθήκες στην τροχιά σε ένα τμήμα 78 χιλιομέτρων.

Την Τρίτη, είχε διατάξει τους οδηγούς να περιορίσουν την ταχύτητά τους λόγω ανησυχιών για την κατάσταση της τροχιάς. Η ομάδα συντήρησης της είχε εργαστεί όλη τη νύχτα για να επιθεωρήσει τη γραμμή και βρήκε τέσσερα σημεία που χρειάζονταν επισκευή, ανέφερε η Adif σε δήλωσή της.