Ισπανία: Κοινοβουλευτικό «άκυρο» στην κυβέρνηση Σάντσεθ για τον προϋπολογισμό του 2026

Η κάτω Βουλή της Ισπσανίας απέρριψε την Πέμπτη το σχέδιο δαπανών της κυβέρνησης για το 2026, προκαλώντας ένα πλήγμα στις προσπάθειες της κυβέρνησης του Πέδρο Σάντσεθ να αποκαταστήσει το κανονικό χρονοδιάγραμμα του προϋπολογισμού.

Το σχέδιο έθετε ανώτατο όριο 216,2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τις κρατικές δαπάνες, εξαιρουμένων των δαπανών που σχετίζονται με το χρέος, μια αύξηση 8,5% σε σχέση με πέρυσι.

Δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την υποστήριξη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP), του ακροδεξιοιύ Vox, των καταλανών αυτονομιστών Junts και του Podemos.

Οι βουλευτές ψήφισαν 178 κατά του σχεδίου έναντι 164 υπέρ, ενώ πέντε απείχαν.

Η Ισπανία έχει περάσει δύο συνεχόμενα χρόνια χωρίς να παρουσιάσει νέο κρατικό προϋπολογισμό, μεταφέροντας τους λογαριασμούς του 2023 τόσο στο 2024 όσο και στο 2025, αφού τα πολιτικά κόμματα που έπρεπε να επιτύχουν την πλειοψηφία δήλωσαν ότι δεν θα υποστηρίξουν το νομοσχέδιο.

Η αποτυχία να εξασφαλιστεί η έγκριση του ανώτατου ορίου δαπανών για το 2026 καθιστά ακόμη πιο δύσκολο για την εκτελεστική εξουσία να ξεπεράσει το αδιέξοδο και να επαναφέρει ένα κανονικό δημοσιονομικό ημερολόγιο.

Ο δημοσιονομικός χάρτης πορείας της κυβέρνησης συνέδεε τις υψηλότερες δαπάνες με τον στόχο της μείωσης του ελλείμματος στο 2,1% του ΑΕΠ το 2026.

Η υπουργός Προϋπολογισμού Μαρία Χεσούς Μοντέρο δήλωσε ότι η εκτελεστική εξουσία θα προχωρήσει με τον προϋπολογισμό του 2026, υποβάλλοντας τον στο κοινοβούλιο τους πρώτους μήνες του επόμενου έτους, κάτι που θα μπορούσε να επιτρέψει μια άλλη ψηφοφορία για το δημοσιονομικό πλαίσιο αργότερα το χειμώνα.

Η ισπανική κυβέρνηση είχε υποστηρίξει ότι ένας νέος προϋπολογισμός θα σήμαινε περισσότερα χρήματα για τις περιφέρειες και τους δήμους.

«Το PP πρέπει να εξηγήσει την αντίθεσή του στα απαραίτητα κονδύλια για τις περιφέρειες», πρόσθεσε η Μοντέρο.