Ισπανία: Κατακλυσμιαίες βροχές έπειτα από την έντονη ξηρασία (vid)

Κατακλυσμιαίες βροχές έπειτα από μακρά περίοδο ξηρασίας μετέτρεψαν τους δρόμους σε ποτάμια, παρασύροντας αυτοκίνητα σε πόλεις της Ισπανίας κοντά στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν και την κεντρική Ισπανία, καθώς και την περιφέρεια της Μαδρίτης.

Στις αρχές της εβδομάδας, οι ισπανικές αρχές έκλεισαν προληπτικά σχολεία, πανεπιστήμια και βρεφονηπιακούς σταθμούς λόγω των ισχυρών βροχοπτώσεων που άφησαν πίσω τους πλημμυρισμένα υπόγεια και βυθισμένα αυτοκίνητα.

Αν και οι βροχές προκάλεσαν χάος και οικονομική ζημιά, ήταν καλοδεχούμενες στην Ισπανία που πέρασε την ξηρότερη άνοιξη στα χρονικά, με βάση τις καταγραφές των στοιχείων που ξεκινούν από το 1961, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία AEMET.

Σύμφωνα με την υπηρεσία, οι βροχοπτώσεις κατά την περίοδο ανάμεσα στον Οκτώβριο και το Μάιο ήταν κατά 27% χαμηλότερες του μέσου όρου της περιόδου.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να συνεχισθούν σήμερα, προειδοποιεί η AEMET.

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στα μέσα του Μαΐου στην βόρεια Ιταλία και 23.000 έμειναν άστεγοι από τις βροχές και τις πλημμύρες που ακολούθησαν προκαλώντας ζημιές ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ.

Murcia, southern Spain.



90mm of rain fell in just 1 hour. Flood waters powerful enough to sweep away a car, it doesn’t take much.



pic.twitter.com/UkUZSCPR7K