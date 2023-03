Ισπανία: Χορωδίες από όλο τον κόσμο τραγουδούν για την ειρήνη στην Ουκρανία

Χορωδίες από όλο τον κόσμο ένωσαν τη φωνή τους την Κυριακή τραγουδώντας για την ειρήνη στην Ουκρανία, κυρίως με 300 χορωδούς στη Μαδρίτη, όπου ξεκίνησε η πρωτοβουλία αυτή πριν από ένα χρόνο, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Κάτω από έναν καταγάλανο ουρανό, οι τραγουδιστές από 46 χορωδίες της ισπανικής πρωτεύουσας και των γειτονικών πόλεων συγκεντρώθηκαν γύρω από το Μουσείο Βασίλισσα Σοφία και άρχισαν να τραγουδούν τις 12.00 μεσημέρι.

Τους συνόδευσαν χιλιάδες τραγουδιστές σε 80 σημεία στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική, χίλιοι Ουκρανοί τραγουδιστές πρόσθεσαν τη φωνή τους σε αυτές των χορωδιών από την Αργεντινή, τη Βραζιλία, την Κολομβία, τη Δανία, τη Γερμανία, από την Πορτογαλία και τη Βενεζουέλα.

Στη Μαδρίτη, η χορωδία τραγούδησε το «Dona Nobis Pacem» («Χάρισέ μας ειρήνη»), τη «Χορωδία των Σκλάβων» από την όπερα Ναμπούκο του Βέρντι και τελείωσε με το «Sing an Anthem For Our Peace», («Τραγουδάμε έναν ύμνο για την ειρήνη μας»), που έγραψε για την περίσταση ο Αμερικανός συνθέτης Τζιμ Παπούλις.

Η εκδήλωση, η οποία μεταδόθηκε ζωντανά στο YouTube, οργανώθηκε από το Choirs for Peace, μια πρωτοβουλία που γεννήθηκε στην Ισπανία ένα μήνα μετά την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις 24 Φεβρουαρίου 2022.

