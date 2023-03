ΗΠΑ: Καμία ένδειξη ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει πυρηνικά στη Λευκορωσία

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία. Οι ΗΠΑ πάντως ξεκαθαρίζουν, ότι προς το παρόν, δεν έχουν καμία ένδειξη ότι η Ρωσία μεταφέρει πυρηνικά όπλα στη γειτονική της χώρα.

Το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανεύθυνη» τη στάση της Ρωσίας, η Ουκρανία ζητά έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ ο Ύπατος Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ, έκανε λόγο για «ανεύθυνη κλιμάκωση και απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία ένδειξη ότι η Ρωσία έχει μεταφέρει πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία ή ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι τήρησε τη δέσμευσή του ή ότι δεν έχουν μεταφερθεί πυρηνικά όπλα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, Τζον Κίρμπι, στο δίκτυο CBS, και ρωτήθηκε για την ανακοίνωση του Ρώσου προέδρου ότι η Μόσχα θα αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στο Λευκορωσία.

«Στην πραγματικότητα, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Τόνισε επίσης ότι τίποτα επί του παρόντος δεν οδηγεί τις ΗΠΑ «να αλλάξουν τη θέση (τους) όσον αφορά τη στρατηγική αποτροπή».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ουκρανίας σε ανακοίνωσή του ανέφερε ότι «η Ουκρανία περιμένει αποτελεσματικές ενέργειες από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Γαλλία για την αντιμετώπιση του πυρηνικού εκβιασμού του Κρεμλίνου» και ζήτησε έκτακτη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών με τον σκοπό αυτόν.

Το ΝΑΤΟ χαρακτήρισε «επικίνδυνη και ανεύθυνη« τη στάση της Ρωσίας μία ημέρα μετά τις ανακοινώσεις του Πούτιν.

«Το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε επιφυλακή και παρακολουθούμε στενά την κατάσταση. Δεν έχουμε δει μεταβολές στην διάταξη του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας οι οποίες θα μας οδηγούσαν να μεταβάλουμε την δική μας», δήλωσε εκπρόσωπος της Ατλαντικής Συμμαχίας.

«Η αναφορά της Ρωσίας στον διαμοιρασμό των πυρηνικών όπλων (nuclear sharing) του ΝΑΤΟ είναι τελείως παραπλανητική. Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ ενεργούν με πλήρη σεβασμό των διεθνών τους δεσμεύσεων. Η Ρωσία έχει συστηματικά παραβιάσει τις δικές της δεσμεύσεις που απορρέουν από την διαδικασία ελέγχου των εξοπλισμών, πιο πρόσφατα διακόπτοντας την συμμετοχή της στην Συνθήκη New START», είπε ο εκπρόσωπος.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ αναφέρει πως δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ρωσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα, στον απόηχο της ανακοίνωσης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι η Μόσχα θα αναπτύξει τακτικά πυρηνικά όπλα στο έδαφος της Λευκορωσίας.

«Είδαμε τις αναφορές για την ανακοίνωση της ρωσικής κυβέρνησης και θα εξακολουθήσουμε να παρακολουθούμε τις εξελίξεις», αναφέρει σε γραπτή δήλωσή του το γραφείο Τύπου του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

«Δεν έχουμε διαπιστώσει κανέναν λόγο για να αναπροσαρμόσουμε την στάση μας στον τομέα των πυρηνικών ούτε και ενδείξεις πως η Ρωσία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει πυρηνικό όπλο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη συλλογική άμυνας της συμμαχίας του ΝΑΤΟ», υπογραμμίζει.

Η Ρωσία κρατά τη Λευκορωσία «πυρηνικό όμηρο», εκτίμησε σήμερα το Κίεβο.

«Το Κρεμλίνο κρατά τη Λευκορωσία πυρηνικό όμηρο», εκτίμησε σήμερα σε ανάρτησή του στο Twitter ο γραμματέας του ουκρανικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ολέξι Ντανίλοφ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η απόφαση της Ρωσίας αποτελεί «ένα βήμα προς τη διεθνή αποσταθεροποίηση της Λευκορωσίας».

putin’s statement about placing tactical nuclear weapons in Belarus – a step towards internal destabilization of the country – maximizes the level of negative perception and public rejection of russia and putin in Belarusian society. The kremlin took Belarus as a nuclear hostage.