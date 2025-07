Ισπανία: Φωτιά σε αεροπλάνο στη Μαγιόρκα - 18 τραυματίες (pics&vids)

Σκηνές χάους επικράτησαν στο αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα στην Ισπανία όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε αεροσκάφος της Ryanair.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η φωτιά εκδηλώθηκε στον κινητήρα του αεροσκάφους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την απογείωση.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έντρομοι οι επιβάτες σκαρφάλωσαν στα φτερά του αεροσκάφους και από εκεί πήδηξαν στον διάδρομο προσγείωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επίσημη επιβεβαίωση για τα ακριβή αίτια της φωτιάς, ωστόσο έχουν τραυματιστεί 18 άτομα.

