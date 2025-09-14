Ισπανία: Ένας νεκρός και 25 τραυματίες από έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη (pics&vid)

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 25 ακόμη τραυματίστηκαν από έκρηξη που σημειώθηκε σε μπαρ της Μαδρίτης το Σάββατο, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της Ισπανίας.

«Εκτός από τους 25 τραυματίες μετράμε και έναν νεκρό», επεσήμαναν οι υπηρεσίες διάσωσης, αφού ένας άνδρας εντοπίστηκε σήμερα το πρωί νεκρός στο μπαρ όπου σημειώθηκε η έκρηξη, πιθανόν λόγω διαρροής αερίου.

Atleast 25 were injured in an explosion at a cafe in Vallecas, a neighborhood in Spain's capital of Madrid. The exact cause of the blast is still under investigation, however, local media has reported that fire fighters suspect a gas leak #Madrid #CafeExplosion #GasLeak pic.twitter.com/m3U4Gnzw7B — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) September 14, 2025

Το θύμα εντοπίστηκε το πρωί, «έπειτα από νέα έρευνα» που πραγματοποίησαν στον χώρο οι πυροσβέστες με τη βοήθεια αστυνομικών σκυλιών, όπως επεσήμαναν στο Χ.

#FrontlineFocus: Madrid Explosion – What We Know So Far



- The blast occurred around 3 PM local time Saturday at a café/bar in #Madrid’s #Vallecas district.



- One person has died and 25 others were injured, according to emergency services on Sunday.



- Firefighters rescued… pic.twitter.com/W3KOFSi1YB — CGTN Frontline (@Frontlinestory) September 14, 2025

Η έκρηξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα, περίπου στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας) στη συνοικία Βαγιέκας. Όπως ανέφερε η εφημερίδα El Pais, η έκρηξη σημειώθηκε στο υπόγειο ενός κτιρίου κατοικιών που βρίσκεται κοντά στο πολυσύχναστο μπαρ.

Χθες οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης είχαν κάνει λόγο για 25 τραυματίες, εκ των οποίων τρεις σε σοβαρή κατάσταση και δύο σε «ενδεχομένως σοβαρή» κατάσταση.

Όπως μετέδωσαν ισπανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη είναι πιθανό να οφείλεται σε διαρροή αερίου.

Η Ινμακουλάδα Σανθ, αξιωματούχος της δημοτικής αρχής της Μαδρίτης αρμόδια για την ασφάλεια, τόνισε ωστόσο ότι «είναι πολύ νωρίς για να αποφανθούμε για τα πιθανά αίτια» του δυστυχήματος.