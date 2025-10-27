Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στη δυτική Τουρκία - Κατέρρευσαν κτήρια στο Σιντίργκι, αισθητός και σε νησιά του Αιγαίου (pics)

Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας των Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (21:48 ώρα Ελλάδας) στη δυτική Τουρκία.

Το ακριβές επίκεντρο της δόνησης, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), εντοπίζεται 8 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Σιντίργκι, ενώ το εστιακό βάθος της δόνησης ήταν 6 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε αρκετές περιοχές της δυτικής Τουρκίας, καθώς και στην Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη αλλά και σε νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με το CNN Turk, αμέσως μετά τον σεισμό ακολούθησε και δεύτερος μεγέθους 4,2 Ρίχτερ, με επίκεντρο την ίδια περιοχή.

Ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Εκφράζω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό που έπληξε την περιοχή Σιντιργκί της επαρχίας Μπαλικεσίρ και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι αρμόδιες μονάδες μας, ιδίως η AFAD, διεξάγουν σχολαστικές επιθεωρήσεις και ελέγχους στο πεδίο. Παρακολουθούμε επίσης στενά την εξέλιξη της κατάστασης. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από κάθε είδους καταστροφές».

Ο δήμαρχος του Σιντίργκι, Σερκάν Σακ, δήλωσε μετά τον σεισμό: «Υπάρχουν κτίρια που έχουν καταρρεύσει στην περιοχή».

Ο υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικάγια, σε δήλωση του στο X, ανέφερε ότι ο σεισμός έγινε αισθητός στις γύρω επαρχίες και ότι η Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD) και όλες οι αρμόδιες ομάδες των θεσμικών οργάνων άρχισαν αμέσως τις επιτόπιες έρευνες.

Ο υπουργός εξέφρασε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση στους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό, λέγοντας: «Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από τις καταστροφές».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμίσογλου, σε δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξέφρασε τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση σε όλους τους πολίτες που επλήγησαν από τον σεισμό και σημείωσε: «Παρακολουθούμε στενά την κατάσταση σε συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί αρνητικές εξελίξεις στις μονάδες του υπουργείου μας. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα μας και τον λαό μας από κάθε είδους καταστροφές».

«Είχαμε πριν από δυο μήνες σεισμό ακριβώς στο ίδιο σημείο» τόνισε, εξάλλου, στον ΣΚΑΪ ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας. «Ο σεισμός δεν έχει σχέση με το ρήγμα της Κωνσταντινούπολης», διευκρίνισε.