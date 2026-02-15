Ιρανός αξιωματούχος στο BBC: Είμαστε έτοιμοι για συμβιβασμούς στα πυρηνικά, αν υπάρξει άρση των κυρώσεων

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Ματζίντ Ταχτ-Ραβαντσί δήλωσε την Κυριακή σε συνέντευξή του στο BBC ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξετάσει συμβιβασμούς για την επίτευξη πυρηνικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν η Ουάσιγκτον είναι διατεθειμένη από την πλευρά της να συζητήσει την άρση των κυρώσεων,

Το Ιράν έχει δηλώσει ότι είναι έτοιμο να συζητήσει περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα σε αντάλλαγμα για την άρση των κυρώσεων, αλλά έχει επανειλημμένα αποκλείσει τη σύνδεση του θέματος με άλλα ζητήματα, όπως τους πυραύλους.

Ο Ταχτ-Ραβάντσι επιβεβαίωσε ότι ο δεύτερος γύρος πυρηνικών συνομιλιών θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στη Γενεύη, μετά την επανέναρξη των συζητήσεων μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον στο Ομάν νωρίτερα αυτό το μήνα.

«Οι αρχικές συνομιλίες εξελίχθηκαν σε γενικές γραμμές θετικά, αλλά είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε», δήλωσε ο Ταχτ-Ραβαντσί στο BBC.

Μια αμερικανική αντιπροσωπεία, στην οποία συμμετέχουν οι απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ θα συναντηθεί με τους Ιρανούς την Τρίτη το πρωί, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε πηγή στο Reuters την Παρασκευή, με εκπροσώπους του Ομάν να μεσολαβούν στις επαφές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο επικεφαλής της ατομικής ενέργειας του Ιράν δήλωσε τη Δευτέρα ότι η χώρα θα μπορούσε να συμφωνήσει να αραιώσει το πιο εμπλουτισμένο ουράνιο της σε αντάλλαγμα για την άρση όλων των οικονομικών κυρώσεων. Ο Ραβαντσί χρησιμοποίησε αυτό το παράδειγμα στη συνέντευξη στο BBC για να τονίσει την ευελιξία του Ιράν.

Ο ανώτερος διπλωμάτης επανέλαβε τη στάση της Τεχεράνης ότι δεν θα δεχτεί μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου, το οποίο ήταν ένα βασικό εμπόδιο για την επίτευξη συμφωνίας πέρυσι, με τις ΗΠΑ να θεωρούν τον εμπλουτισμό εντός του Ιράν ως «δρόμο» προς τα πυρηνικά όπλα, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Τραμπ απέσυρε τις ΗΠΑ από τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης, το σημαντικότερο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του πρώην Δημοκρατικού Προέδρου Μπαράκ Ομπάμα.

Η συμφωνία περιόρισε τις κυρώσεις κατά του Ιράν με αντάλλαγμα τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, ώστε να μην είναι σε θέση να κατασκευάσει ατομική βόμβα.