Iρανικό «Me Too»: Καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης κατά διάσημου ηθοποιού προκαλεί αναστάτωση

Αναστάτωση προκαλεί στο Ιράν η καταγγελία μιας νεαρής γυναίκας για σεξουαλική κακοποίηση από τον δημοφιλή ηθοποιό και πρώην ποδοσφαιριστή, Πεγμάν Τζαμσιντί, σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Monde. Η δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της θέσης της γυναίκας στη χώρα.

Η γυναίκα, που θέλησε να παραμείνει ανώνυμη, κατηγορεί τον 48χρονο Τζαμσιντί για βιασμό στο σπίτι του και ισχυρίζεται ότι της προσφέρθηκαν μεγάλα χρηματικά ποσά για να αποσύρει την καταγγελία της. Παρά τους σοβαρούς ισχυρισμούς, μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης φαίνεται να στηρίζει τον ηθοποιό, κάνοντας λόγο για «δολοφονία χαρακτήρα» και «συνωμοσίες».

Ο Τζαμσιντί αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση και ταξίδεψε στο εξωτερικό, επικαλούμενος «οικογενειακούς λόγους», ενώ σε δήλωσή του έκανε λόγο για «βρώμικη εκστρατεία συκοφαντίας» και «ψεύδη», υποσχόμενος ότι σύντομα θα επιστρέψει στο Ιράν. Το καλλιτεχνικό περιβάλλον εμφανίζεται διχασμένο, με σκηνοθέτη από την Τεχεράνη να δηλώνει ότι δεν μπορεί να τον φανταστεί ένοχο, αλλά και πως «εντελώς αθώος δεν είναι».

Η υπόθεση εντάσσεται σε ένα πλαίσιο όπου το ιρανικό κίνημα #MeToo αρχίζει να αποκτά φωνή, παρά τα κοινωνικά ταμπού και τα νομικά εμπόδια. Η συζήτηση για τη σεξουαλική βία ενισχύθηκε μετά τις διαδηλώσεις του 2022 με το σύνθημα «Γυναίκα, ζωή, ελευθερία», αφορμή για τις οποίες αποτέλεσε ο θάνατος της Μαχσά Αμινί στα χέρια της Αστυνομίας Ηθών.

Μία ψυχολόγος από την Τεχεράνη, μιλώντας στη Le Monde, σημειώνει ότι η υπόθεση ακολουθεί το γνώριμο μοτίβο όπου ο άνδρας παρουσιάζεται ως θύμα και η γυναίκα φοβάται για τη φήμη της. Ωστόσο, όπως επισημαίνει, η γυναικεία φωνή στο Ιράν γίνεται όλο και πιο δυνατή και οι κοινωνικές ανισότητες συζητούνται πλέον ανοιχτά.

Λίγες επώνυμες γυναίκες έχουν στηρίξει δημόσια την καταγγέλλουσα, ανάμεσά τους η ηθοποιός Μαριάμ Χονταραμί, η οποία έγραψε στο Instagram ότι «σε μια κοινωνία εχθρική προς τις γυναίκες, θεωρείται έγκλημα να μιλάς για την προσωπική σου οδύνη».

Μετά τη δημοσιοποίηση της συνέντευξης της καταγγέλλουσας στην εφημερίδα Hammihan από τη δημοσιογράφο Ελαλέχ Μοχαμαντί, οι Αρχές μπλόκαραν την πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Παράλληλα, μια ακόμη γυναίκα που ζει στο Παρίσι κατήγγειλε τον Τζαμσιντί για σεξουαλική βία.

Μένει να φανεί αν η υπόθεση θα φτάσει στα δικαστήρια. Σύμφωνα με το ισλαμικό δίκαιο του Ιράν, ο βιασμός μπορεί να επιφέρει ακόμη και θανατική ποινή, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα «συγχώρεσης» από το θύμα.