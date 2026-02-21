Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν αποδεχθεί την «κόκκινη γραμμή» του Ιράν για τη συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Iranian Students’ News Agency (ISNA), επικαλούμενο Ιρανό διπλωμάτη που γνωρίζει τις συνομιλίες, σύμφωνα με το Bloomberg.

Το ISNA, μετέδωσε ότι κατά τις πρόσφατες διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ στη Γενεύη απορρίφθηκε το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής του εμπλουτισμού. Αντίθετα, οι συνομιλίες επικεντρώνονται σε τεχνικές πτυχές του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, όπως η τοποθεσία, το επίπεδο και ο αριθμός των φυγοκεντρητών ουρανίου.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, οι δηλώσεις του ανώνυμου διπλωμάτη κινούνται στο ίδιο μήκος κύματος με όσα ανέφερε την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και επικεφαλής διαπραγματευτής, Αμπάς Αραγτσί, ο οποίος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει «μηδενικό εμπλουτισμό» και ότι οι δύο πλευρές επιδιώκουν μια «γρήγορη συμφωνία».

Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι συναντήθηκαν εκ νέου στη Γενεύη την Τρίτη, στον δεύτερο γύρο συνομιλιών με τη διαμεσολάβηση του Ομάν, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ενισχύει παράλληλα τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο περιορισμένου πλήγματος κατά του Ιράν, έχοντας θέσει προθεσμία στις αρχές του επόμενου μήνα για την επίτευξη συμφωνίας και την αποτροπή πιθανής αμερικανικής επίθεσης.

Ο Ιρανός διπλωμάτης φέρεται επίσης να δήλωσε ότι δεν συζητείται επί του παρόντος περιφερειακή ρύθμιση για τον εμπλουτισμό ουρανίου και απέρριψε τις εικασίες ότι η Τεχεράνη θα συμφωνούσε στη μεταφορά πυρηνικού υλικού στο εξωτερικό.

Και οι δύο πλευρές έκαναν λόγο για πρόοδο μετά την τελευταία συνάντηση, χωρίς ωστόσο να έχει οριστεί ημερομηνία για τρίτο γύρο συνομιλιών. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αραγτσί, ανέφερε ότι οι συζητήσεις οδήγησαν σε μια γενική κατανόηση και θα μπορούσαν να προχωρήσουν στη σύνταξη συμφωνίας.