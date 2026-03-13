Ιρανή κάτοικος Ελλάδας: Είδος πολυτελείας το κρέας και τα όσπρια στο Ιράν - Γι΄ αυτό σκοτώθηκαν 50.000 διαδηλωτές

«Ο κόσμος 8 και 9 Ιανουαρίου βγήκε στους δρόμους για να διαδηλώσει για το 70% πληθωρισμό που έχουν, για το κρέας που έχει γίνει είδος πολυτελείας, για τα όσπρια τα οποία αγοράζουν με δόσεις. Ο κόσμος βγήκε να διαδηλώσει γι’ αυτό και σκοτώθηκαν πάνω από 50.000 διαδηλωτές», δήλωσε η Ρέα Πεϊμάνι, χρόνια κάτοικος στην Ελλάδα, Γενική Γραμματέας του Συλλόγου των Ιρανών.

Σε συνέντευξή της στην ΕΡΤ, μίλησε για το τι επικρατεί πραγματικά στο Ιράν σε σχέση με την εικόνα που προβάλλει το καθεστώς, επισημαίνοντας ότι είναι «από τις τυχερές γυναίκες γιατί έφυγε σε πολύ μικρή ηλικία» από τη γενέτειρά της.

«Οπότε, όταν εμείς λέμε χαιρόμαστε που έχει γίνει πόλεμος, κανένας δεν θέλει πόλεμο στη χώρα του, να το ξεκαθαρίσω, αλλά φανταστείτε σε τι σημείο έχουμε φτάσει για να χαιρόμαστε με τις βόμβες που πέφτουν στη Τεχεράνη. Αλλά να ξέρετε ότι πλέον το θέμα του Ιράν δεν είναι η μαντήλα. Δεν είναι ότι δεν μπορούν να πιούν αλκοόλ. Δηλαδή όλες αυτές οι συζητήσεις υποτιμάνε τον αγώνα τους», ανέφερε.

Η ίδια, σύμφωνα με την ΕΡΤ, έχει πολύ καλή γνώση του τι συμβαίνει στο Ιράν, καθώς παρότι ζει στην Ελλάδα, συνέχισε να επισκέπτεται την πατρίδα της αλλά είναι και σε επαφή πάντα με τους συγγενείς της εκεί.

«Όσο μπορούμε είμαστε σε επικοινωνία μαζί τους. Το κλίμα που επικρατεί, είναι μεικτά τα συναισθήματα. Ναι μεν ο κόσμος φοβάται αλλά ταυτόχρονα υπάρχει ελπίδα ότι θα φύγει αυτό το καθεστώς. Οπότε κάνουν υπομονή και προσπαθούν να ζουν με αυτό μέχρι να τελειώσει», ανέφερε η κα Πεϊμάνι.

«Για τον ιρανικό λαό αυτό το θέατρο αυτή τη στιγμή που παίζει το καθεστώς πλέον δεν έχει καμία σοβαρότητα. Όλοι γελάνε με αυτά τα γεγονότα που λένε στην κρατική τηλεόραση στο Ιράν, αλλά ο ιρανικός λαός έχει προσπεράσει πλέον αυτό το καθεστώς. Δεν τους δίνει πλέον σημασία» είπε αναφερόμενη στο γεγονός ότι ανακοινώθηκε διάδοχος του Χαμενεΐ, ο γιος του. Μάλιστα, πιθανολογεί ότι είναι ζήτημα ημερών να πουν ότι τελικά πέθανε, γιατί έχουν πει ότι είναι βαριά τραυματισμένος.

Ως προς το γεγονός ότι οι εικόνες που έρχονται από το Ιράν εμφανίζουν οπαδούς του καθεστώτος να θρηνούν στους δρόμους τον Χαμενεΐ ενώ οι αντιφρονούντες είναι εκτός κάδρου, η κ. Πεϊμάνι σημείωσε ότι «υπάρχει εντολή από τον πρόεδρο Τραμπ και από τον κ. Ρεζά Παχλαβί οι οποίοι έχουν πει στον ιρανικό λαό αυτή τη στιγμή να μη βγουν έξω από τα σπίτια τους, να περιμένουν να τελειώσουν αυτή τη δουλειά με τους βομβαρδισμούς και όταν είναι η ώρα, θα τους ανακοινώσουν για να βγουν έξω. Είπαν ότι επειδή υπάρχουν πολλοί βομβαρδισμοί αυτή τη στιγμή και έξω είναι πάρα πολύ επικίνδυνα, είπε ο Τραμπ ότι, αυτή τη στιγμή να μην βγείτε έξω, να μείνετε στα σπίτια σας και όταν εμείς θα τελειώσουμε τη δουλειά συγκεκριμένα, έτσι το είπε, θα σας πούμε πότε να βγείτε για να πάρετε την κατάσταση στα χέρια».

«Σε έναν πληθυσμό 90 εκατομμύρια, είναι πολύ φυσιολογικό ένα 15-20% να είναι οι οπαδοί του καθεστώτος, διότι τρέφονται από αυτό, παίρνουν μισθό, είναι οι οικογένειές τους Φρουροί της Επανάστασης, όλοι αυτοί που βλέπετε να κλαίνε για τον Χαμενεΐ. Ένα ταξίδι στο Ιράν θα σας πείσει. Απλά επειδή εμείς ξέρουμε και ζούμε με αυτό και με αυτόν τον κόσμο, ξέρουμε πολύ καλά και σας το λέμε με μεγάλη σιγουριά ότι δεν είναι καθόλου διχασμένος ο λαός στο Ιράν αυτή τη στιγμή», περιέγραψε.

Ερωτηθείσα για τους περιορισμούς που υφίστανται οι γυναίκες και το καθεστώς της μαντίλας που υπάρχει στο Ιράν, είπε τα εξής:

«Η μπούρκα, ιστορικά για να ξέρετε, απαγορεύτηκε από τον πατέρα του Σάχη το 1936. Το απαγόρευσαν ακριβώς για τους ίδιους λόγους που πάνε να το απαγορεύσουν και τώρα στην Ελλάδα. Απλά ήταν κάποιες που ήταν επιλογή τους να φοράνε μαντήλα και τους απαγόρευσαν να φοράνε μπούρκα, δηλαδή να καλύψουν και το πρόσωπο», ανέφερε.

Και συνέχισε: «Και το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι ιρανές γυναίκες μείναν στη μαντήλα είναι επειδή το πάλεψαν μόνες τους. Αλλιώς αυτό το καθεστώς όχι μόνο μπούρκα θα τους φόραγε, θα τις είχε και φυλακισμένες μέσα στα σπίτια τους αν μπορούσε».

Καταλήγοντας, αναφέρθηκε στις απειλές που δέχεται για το γεγονός ότι βγαίνει και μιλάει δημόσια καταθέτοντας την αλήθεια της, όπως και άλλες συμπατριώτισσές της.»

«Εμείς το περιμέναμε ότι θα συμβεί αργά η γρήγορα. Ότι πρέπει να σταματήσω να βγαίνω στα κανάλια, να σταματήσω να μιλάω δημόσια γιατί δεν θα έχω καλά ξεμπερδέματα. Ανώνυμα τηλεφωνήματα, τα οποία τώρα πλέον είναι υπό έλεγχο από την Ελληνική Αστυνομία. Αλλά φανταστείτε, εμείς που ζούμε εδώ, μας λένε να μη μιλάμε, οπότε φανταστείτε τι γίνεται εκεί», είπε.