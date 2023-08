Ιράν: Τρεις νεκροί και 11 τραυματίες από κατάρρευση κτιρίων στην Τεχεράνη (vid)

Τρεις αστυνομικοί σκοτώθηκαν και τουλάχιστον 11 πολίτες τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσαν κτίρια την Κυριακή στα νοτιοδυτικά προάστια της Τεχεράνης, μετέδωσε το τοπικό πρακτορείο Isna.

Οι αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στο σημείο «για να στηρίξουν τους υπαλλήλους του δήμου» της Τεχεράνης που είχαν αναλάβει να κατεδαφίσουν πολλές αυθαίρετες κατοικίες.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πέντε κτίρια κατέρρευσαν ξαφνικά, «επειδή δεν είχαν τηρηθεί τα μέτρα ασφαλείας» κατά την οικοδόμησή τους, αναφέρει το Isna επικαλούμενο μια ανακοίνωση της αστυνομίας.

Five buildings have collapsed in #Tehran, the capital of #Iran.

During the demolition of one building, safety measures were not taken, resulting in the collapse of four neighboring buildings. As a result, there are reportedly at least six individuals trapped under the rubble. pic.twitter.com/NuYgpyM0OZ