Ιράν: Θα επιβάλλει προσωρινούς περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο

Το Ιράν πρόκειται να επιβάλει προσωρινούς περιορισμούς στην πρόσβαση στο διαδίκτυο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Επικοινωνιών που μεταδόθηκε από ιρανικά μέσα ενημέρωσης την Τετάρτη (18/06), καθώς η χώρα συνεχίζει την ανταλλαγή πυραύλων με το Ισραήλ.

Η ανακοίνωση ανέφερε ότι το μέτρο αποσκοπεί στο να αποτραπεί «ο εχθρός από το να απειλεί τη ζωή και την περιουσία των πολιτών».

Υπενθυμίζεται ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο Ιράν έχει σχεδόν διακοπεί εντελώς εν μέσω της στρατιωτικής αντιπαράθεσης της χώρας με το Ισραήλ.

Δεδομένα σε πραγματικό χρόνο επιβεβαίωσαν «σχεδόν ολοκληρωτική εθνική διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο», ανέφερε σήμερα στις 17:00 ώρα Ελλάδας το Netblocks, εταιρεία γνωστή για παρακολούθηση των περιορισμών στο διαδίκτυο παγκοσμίως.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa) κάτοικοι της Τεχεράνης επιβεβαίωσαν τη διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο.

