Ιράν: Συντριβή στρατιωτικού ελικοπτέρου σε αγορά του Ισφαχάν - Τέσσερις νεκροί (vids)

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν την Τρίτη τη ζωή τους από τη συντριβή ελικοπτέρου του ιρανικού στρατού σε αγορά οπωροκηπευτικών στο κεντρικό Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Νεκροί είναι ο κυβερνήτης και ο συγκυβερνήτης του ελικοπτέρου, όπως και δύο έμποροι στην αγορά οπωροκηπευτικών της Χομεϊνισάχρ, η οποία βρίσκεται κοντά στη μεγαλούπολη Ισπαχάν, στο κεντρικό Ιράν, διευκρίνισε το Irna.

A helicopter from the Iranian Army's Aviation unit crashed Tuesday morning in the fruit and vegetable market area of Darcheh city in Khomeyni Shahr County, Isfahan Province, due to a technical malfunction, resulting in the deaths of the pilot, co-pilot, and two market vendors. pic.twitter.com/taiRD0FQSW — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 24, 2026

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρθηκε σε «τεχνική βλάβη».

Το Ιράν που πλήττεται εδώ και δεκαετίες από κυρώσεις έχει αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά αεροπορικά δυστυχήματα, κυρίως με στρατιωτικά αεροσκάφη, αλλά και πολιτικά.

Οι αρχές επισημαίνουν τακτικά τις δυσκολίες εφοδιασμού με τα ανταλλακτικά που είναι απαραίτητα για τη διατήρηση των απαρχαιωμένων αεροσκαφών σε κατάσταση πτήσης.

Την περασμένη εβδομάδα ένα αμερικανικής κατασκευής F-4 μαχητικό αεροσκάφος που ανήκει στην αεροπορική δύναμη του Ιράν συνετρίβη στη δυτική επαρχία Χαμαντάν, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν κυβερνήτη στη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης.