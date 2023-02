Ιράν: Συνετρίβη ελικόπτερο που μετέφερε τον υπ. Αθλητισμού

Ένα ελικόπτερο που μετέφερε 12 επιβάτες, μεταξύ των οποίων και τον υπουργό αθλητισμού του Ιράν, Χαμίντ Σατζαντί, συνετρίβη στο νότιο-κεντρικό Ιράν, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Το ελικόπτερο συνετρίβη καθώς ετοιμαζόταν να προσγειωθεί στο αθλητικό συγκρότημα της Μπαφτ, μιας μικρής πόλης στην επαρχία Κερμάν, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα.

Συγκεκριμένα, χτύπησε στο έδαφος κατά την προσγείωση και ενώ βρισκόταν λίγα μέτρα μακριά από το έδαφος. Στα 16 ανέρχονται τα άτομα τα οποία τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων τέσσερα μέλη του πληρώματος και 12 επιβάτες.

