Ιράν: Συνελήφθησαν τέσσερα στελέχη της παράταξης των μεταρρυθμιστών

Το κόμμα Ενότητα του Ισλαμικού Ιρανικού Έθνους ζήτησε να αφεθεί ελεύθερη η γενική του γραμματέας Αζάρ Μανσουρί, σύμφωνα με άρθρο της ιρανικής εφημερίδας Shargh, μετά τη σύλληψή της χθες Κυριακή μαζί με άλλα μέλη του Μετώπου των Μεταρρυθμιστών, του κύριου συνασπισμού της μεταρρυθμιστικής και μετριοπαθούς παράταξης.

Καθώς οι αρχές του Ιράν προσπαθούν να αποτρέψουν το ξέσπασμα νέων κινητοποιήσεων, μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα τέλη Δεκεμβρίου και διήρκεσαν ως τον Ιανουάριο, έχουν ξεκινήσει μια εκστρατεία μαζικών συλλήψεων.

Χθες ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι τρία ανώτερα στελέχη του Μετώπου των Μεταρρυθμιστών συνελήφθησαν, ανάμεσά τους ο Εμπραχίμ Ασγκαρζαντέχ, ο Μοχσέν Αμινζαντέχ και η Αζάρ Μανσουρί, η οποία εκτελεί χρέη επικεφαλής του Μετώπου.

Η εφημερίδα Sharg ανέφερε ότι ζητήθηκε από τουλάχιστον ακόμη δύο μέλη του Μετώπου των Μεταρρυθμιστών να παρουσιαστούν αύριο Τρίτη στο γραφείο του εισαγγελέα στη φυλακή Εβίν της Τεχεράνης.

Ο Τζαβάντ Εμάμ, εκπρόσωπος του Μετώπου, συνελήφθη επίσης, όπως δήλωσε σήμερα ο δικηγόρος της Μανσουρί, ο οποίος πρόσθεσε ότι δεν είναι ξεκάθαρο ποιες κατηγορίες βαρύνουν τους συλληφθέντες.

«Ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε τι προκάλεσε αυτές τις συλλήψεις διότι το Μέτωπο των Μεταρρυθμιστών δεν έχει εκδώσει ακόμη ανακοίνωση για τα πρόσφατα γεγονότα (τις διαδηλώσεις)», δήλωσε ο δικηγόρος Χοζάτ Κερμανί μιλώντας στο πρακτορείο ILNA. «Είναι πιθανό πρόσωπα να έχουν σχολιάσει προσωπικά» τις διαδηλώσεις, πρόσθεσε.

Χθες το πρακτορείο ειδήσεων Mizan Online που συνδέεται με τη δικαστική εξουσία μετέδωσε ότι «τέσσερα σημαντικά πολιτικά στοιχεία που υποστηρίζουν το σιωνιστικό (καθεστώς) και τις ΗΠΑ» έχουν συλληφθεί, χωρίς ωστόσο να δώσει άλλες διευκρινίσεις.

Η Τεχεράνη αποδίδει τις ταραχές που ξέσπασαν στη διάρκεια των διαδηλώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν ως διαμαρτυρία κατά του αυξημένου κόστους ζωής και στη συνέχεια υιοθέτησαν και πολιτικά αιτήματα, σε «ταραχοποιούς και ένοπλους τρομοκράτες», οι οποίοι θεωρεί ότι υποστηρίζονταν από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, βασικούς εχθρούς του Ιράν.

Σε προηγούμενες ανακοινώσεις του το Μέτωπο των Μεταρρυθμιστών έχει επικρίνει έντονα τις ιρανικές αρχές. Μετά τον πόλεμο των 12 ημερών που ξεκίνησε το Ισραήλ εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο μέλη του Μετώπου προειδοποίησαν ότι τη χώρα περιμένει «σταδιακή κατάρρευση», αν δεν προχωρήσει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις.

Ωστόσο ο Κερμανί επεσήμανε ότι οι συλλήψεις δεν συνδέονται με την προσφυγή εις βάρος του Μετώπου για την ανακοίνωση αυτή.