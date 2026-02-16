Ιράν: Στη Γενεύη για διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ ο Αραγτσί

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί έφθασε στη Γενεύη όπου πρόκειται να αρχίσει ένας νέος κύκλος διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, μετέδωσε σήμερα η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Αυτή η νέα πτυχή των «έμμεσων» συνομιλιών πρόκειται να αρχίσει αύριο, Τρίτη, σύμφωνα με την Τεχεράνη, αφού το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκατέστησαν το διάλογο στις αρχές Φεβρουαρίου στο Ομάν, με φόντο απειλές για αμερικανική στρατιωτική επέμβαση.

«Ο υπουργός Εξωτερικών έφθασε στη Γενεύη επιεκφαλης μιας διπλωματικής αντιπροσωπείας και ειδικών για να συμμετάσχει στο δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα», ανακοίνωσε σήμερα μέσω του Telegram η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Πρόκειται επίσης να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ελβετίας και του Ομάν, καθώς και με τον γενικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) Ραφαέλ Γκρόσι, έγινε γνωστό από το υπουργείο του και την επίσημη τηλεόραση.

Από την πλευρά του, ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι ο απεσταλμένος του, ο Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, μεταβαίνουν αυτή την εβδομάδα στη Γενεύη για τις συνομιλίες αυτές.

Πρόκειται επίσης να συμμετάσχουν εκεί σε συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία.

Μετά τη φονική καταστολή από τις ιρανικές αρχές ενός σημαντικού κινήματος αμφισβήτησης τον Ιανουάριο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πολλαπλασίασε τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση, αφήνοντας παράλληλα την πόρτα ανοιχτή για μια διπλωματική διευθέτηση, κυρίως όσον αφορά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Μια πρώτη σύνοδος διαπραγματεύσεων άρχισε στις 6 Φεβρουαρίου στο Μασκάτ, την πρωτεύουσα του Ομάν, μήνες μετά την αποτυχία προηγούμενων συνομιλιών.

Αυτές οι τελευταίες είχαν διακοπεί τον Ιούνιο εξαιτίας του πολέμου των 12 ημερών ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ, που ξέσπασε με ισραηλινά πλήγματα εναντίον πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν επίσης βομβαρδίσει ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν διαφωνούν όσον αφορά το περιεχόμενο των νέων συνομιλιών τους.

Το Ιράν δεν θέλει να συζητήσει παρά για το πυρηνικό πρόγραμμά του. Η Ουάσινγκτον, όπως και το Ισραήλ, απαιτεί επίσης να περιορίσει το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και να πάψει να υποστηρίζει περιφερειακές ένοπλες οργανώσεις.