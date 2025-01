Ιράν: Σεισμός 5,5 Ρίχτερ κοντά στον πυρηνικό σταθμό του Μπουσέρ

Σεισμός μεγέθους 5,5 Ρίχτερ έπληξε το νότιο Ιράν, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών για τις Γεωεπιστήμες (GFZ).

Το επίκεντρο ήταν στο Φιρουζαμπάντ της επαρχίας Φαρς, βρίσκεται περίπου 200 χιλιόμετρα από το Μπουσέρ, όπου βρίσκεται ο μοναδικός πυρηνικός σταθμός παραγωγής ενέργειας του Ιράν που λειτουργεί.

Ο σεισμός χτύπησε σε βάθος 10 χιλιομέτρων, αναφέρει η GFZ.

Λίγο αργότερα, δύο ελαφρώς μικρότεροι σεισμοί, μεγέθους 4,8 και 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και βάθους 10 χιλιομέτρων, καταγράφονται σε κοντινή απόσταση.

Iran reported a substantial earthquake of 5.2 on the Richter scale earlier today in the city where a nuclear facility is located, Bushehr in southern Iran.

Via: @inside_IL_intel pic.twitter.com/sgB7zDv76y