Ιράν: Οργή για τη Ρόγια Χεσμάτι - Τη μαστίγωσαν 74 φορές επειδή αρνήθηκε να φορέσει μαντήλα

Η εφαρμογή σκοταδιστικών μεθόδων στο Ιράν εξακολουθούν να ανησυχούν τη διεθνή κοινότητα σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών να βρίσκονται στο περιθώριο. Ακόμη μία περίπτωση νεαρής γυναίκας που έπεσε θύμα ακραίας βίας έρχεται να θυμίσει την περίπτωση της 22χρονης Μαχσά Αμινί που βασανίστηκε μέχρι θανάτου επειδή φορούσε λανθασμένα την ισλαμική μαντήλα.

Οι μαστιγώσεις για παραβίαση του κώδικα ένδυσης δεν είναι ασυνήθιστες στο Ιράν, αν και οι αξιωματούχοι έχουν ολοένα και περισσότερο πατάξει όσους αψηφούν τους κανόνες μετά την έξαρση της πρακτικής αυτής κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικών διαδηλώσεων που ξεκίνησαν στα τέλη του 2022.

Η 33χρονη Ρόγια Χεσχμάντι μαστιγώθηκε... 74 φορές σε θάλαμο βασανιστηρίων επειδή αρνήθηκε να φορέσει τη χιτζάμπ ενώ περπατούσε στους δρόμους της Τεχέρανης.

Κακοποιήθηκε από τις ιρανικές αρχές με βάναυσο τρόπο, με δερμάτινο μαστίγιο και υποχρεώθηκε, μάλιστα, να καταβάλει πρόστιμο ύψους 255 δολαρίων.

Για τα αδιανόητα βασανιστήρια στα οποία υποβλήθηκε έγραψε στο λογαριασμό της στα κοινωνικά δίκτυα, που τώρα έχει μπλοκαριστεί, περιγράφοντας τον βαθμό του πόνου που βίωσε, αφού χτυπήθηκε στην πλάτη, τα πόδια και στους γλουτούς.

Παρά τη βιαιότητα που έζησε, στάθηκε με γενναιότητα απέναντι στην απόφασή της να μη θέλει να φορέσει τη μαντήλα, ακόμη κι όταν μεταφέρθηκε στη δικαστική αίθουσα, μετά τον βασανισμό της.

«Δεν ήθελα να νομίζουν ότι υποφέρω, όσο προχωρούσαμε για τη δικαστική αίθουσα» δήλωσε η 33χρονη.

«Παρόλο που φρόντιζαν να μην πέσει η μαντήλα μου, όταν μπήκα στη δικαστική αίθουσα την έβγαλα. Επέμεινα στην απόφασή μου» συμπλήρωσε. «Φτάνει πια! Μην αηδιάζετε κι άλλο την κοινωνία!» πρόσθεσε.

Roya Heshmati was flogged 74 times by the regime in Iran for the “crime” of not covering her hair. On the day her sentence was carried out, she was ordered to wear her headscarf before being lashed, but she refused. She said, “I will not. Put your Quran under your arm and do it.” pic.twitter.com/51cdVecco5