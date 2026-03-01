Ιράν: Περίπου 500 Ρώσοι θα εγκαταλείψουν τη χώρα μέσω Αζερμπαϊτζάν

Περίπου 500 Ρώσοι πολίτες είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν το Ιράν μέσω Αζερμπαϊτζάν, όπως ενημέρωσε σήμερα η ρωσική πρεσβεία στο Μπακού.

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας στο Αζερμπαϊτζάν για τη βοήθειά του, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης εξέτασης ζητημάτων που σχετίζονται με την έκδοση αδειών διέλευσης των συνόρων», αναφέρει σε μήνυμά της μέσω της πλατφόρμας Telegram.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών συνέστησε στους Ρώσους που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Ιράν να μετακινηθούν σε ασφαλείς τοποθεσίες ή να εγκαταλείψουν τις χώρες αυτές εξαιτίας των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του ιρανικού καθεστώτος και των αντιποίνων της Τεχεράνης.