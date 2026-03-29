Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δηλώνουν ότι έπληξαν βιομηχανικό συγκρότημα στο νότιο Ισραήλ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι έπληξαν ένα βιομηχανικό συγκρότημα στο νότιο Ισραήλ με βαλλιστικούς πυραύλους.

Το πλήγμα αυτό αποτελεί απάντηση στις «επιθέσεις του αμερικανοσιωνιστικού άξονα εναντίον των βιομηχανικών κέντρων του αγαπημένου μας Ιράν», δήλωσαν σε ανακοίνωσή τους που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Κανένας κίνδυνος από την πυρκαγιά σε εργοστάσιο χημικών στο νότιο Ισραήλ, λένε οι Αρχές

Το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος του Ισραήλ ανακοινώνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για το κοινό, μετά την πυρκαγιά που προκάλεσε σε χημικό εργοστάσιο στο νότιο Ισραήλ ένα θραύσμα πυραύλου, προκαλώντας πυρκαγιά και φόβους για διαρροή επικίνδυνων ουσιών.

Το κατεστραμμένο εργοστάσιο ανήκει στην ADAMA, η οποία ανήκει στον κινεζικής ιδιοκτησίας όμιλο Syngenta. Το εργοστάσιο κατασκευάζει γεωργικά υλικά όπως εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και μυκητοκτόνα.

«Δεν διαπιστώθηκε καμία ανησυχία για περιστατικό επικίνδυνων υλικών ή κίνδυνο για το κοινό», λέει η Υπουργός Προστασίας του Περιβάλλοντος Idit Silman.

Ο Silman προσθέτει ότι επαγγελματίες του υπουργείου έχουν πραγματοποιήσει επιτόπιες μετρήσεις και παρακολούθηση και ότι «σύμφωνα με τα ευρήματα των ενημερωμένων δοκιμών, αποφασίστηκε να ανοίξουν οι δρόμοι και να αποκατασταθεί η δραστηριότητα στο φυσιολογικό».

Οι εργαζόμενοι από το εργοστάσιο και τα παρακείμενα εργοστάσια που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε προστατευόμενες περιοχές έχουν λάβει άδεια να τα εγκαταλείψουν.