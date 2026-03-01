Ιράν: Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε επικεφαλής του Συμβουλίου Ηγεσίας μετά τον θάνατο Χαμενεΐ
AP Photo
AP Photo

Ιράν: Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε επικεφαλής του Συμβουλίου Ηγεσίας μετά τον θάνατο Χαμενεΐ

01/03/2026 • 13:16
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου
01/03/2026 • 13:16
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Πηγή Άρθρου

Ο Αλιρεζά Αραφί διορίστηκε σήμερα νομικό μέλος του Συμβουλίου Ηγεσίας του Ιράν, αποστολή του οποίου είναι να εκπληρώσει τον ρόλο του ανώτατου ηγέτη έως ότου η Συνέλευση των Ειδικών εκλέξει νέο ηγέτη, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Κληρικός, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών, ο Αραφί θα είναι μέλος του προσωρινού Συμβουλίου Ηγεσίας δίπλα στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον επικεφαλής της δικαστικής εξουσίας Γκολαμχοσεΐν Μοχσενί Ετζεΐ.

Στα 67 του πλέον έτη, ο Αραφί είναι ένας καταξιωμένος κληρικός με μακρά θητεία σε κυβερνητικούς θεσμούς, ο οποίος ήταν επίσης έμπιστος του Χαμενεΐ.

Αν και λιγότερο γνωστή προσωπικότητα, σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων και μέλος του ισχυρού Συμβουλίου των Φυλάκων, το οποίο εξετάζει τους υποψηφίους στις εκλογές και τους νόμους που ψηφίζει το κοινοβούλιο. Είναι επίσης επικεφαλής του ιρανικού συστήματος θεολογικών σχολών.

Δείτε εδώ όλες τις τελευταίες εξελίξεις

ΙΡΑΝ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ