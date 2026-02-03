Ιράν: Μεγάλη πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στη δυτική Τεχεράνη - Ορατή από πολλά σημεία της πόλης (pics&vid)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε την Τρίτη στο εμπορικό κέντρο Τζανάτι σε περιοχή δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ενώ τα αίτια της φωτιάς παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγορά στη συνοικία Τζαννάτ Αμπάντ, στη δυτική Τεχεράνη, περιοχή όπου βρίσκονται υπαίθρια αγορά και καταστήματα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της πόλης.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος, το σημείο του συμβάντος είναι ένα υπόστεγο επιφάνειας 2.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο φιλοξενεί πλήθος καταστημάτων και διαφορετικές χρήσεις.

Huge fire engulfs Jannat Shopping Center in Tehran. pic.twitter.com/YOtgoG52PK — Tehran Times (@TehranTimes79) February 3, 2026

«Η πυρκαγιά είναι εκτεταμένη, σε τέτοιο βαθμό που ο καπνός είναι ορατός από διάφορα σημεία της Τεχεράνης», δήλωσε ο Τζαλάλ Μαλέκι.

Επιπλέον, σημείωσε ότι οι δυνάμεις βρίσκονται σε εξέλιξη επιχείρησης κατάσβεσης και προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για πιθανά θύματα.

Παράλληλα, εκπρόσωπος της υποηρεσίας έκτακτης ανάγκης της Τεχεράνης, ανακοίνωσε την αποστολή τεσσάρων ασθενοφόρων στο σημείο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το περιστατικό δεν έχει προκαλέσει τραυματισμούς.