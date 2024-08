Iran International: Ο Πεζεσκιάν προτρέπει τον Χαμενεΐ να αποφύγει την επίθεση στο Ισραήλ

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν ζήτησε από τον ανώτατο ηγέτη της χώρας να αποφύγει μια άμεση επίθεση στο Ισραήλ, προειδοποιώντας ότι μια κλιμάκωση θα μπορούσε να οδηγήσει το Ισραήλ σε καταστροφικούς στόχους υποδομών και ενέργειας και να ακρωτηριάσει την οικονομία, σύμφωνα με έκθεση του Iran International.

Η έκθεση, η οποία επικαλέστηκε ανώνυμες πηγές με γνώση του θέματος, ανέφερε ότι ο Πεζεσκιάν είπε στον 85χρονο Αλί Χαμενεΐ ότι ένας πόλεμος θα μπορούσε να βαθύνει τη δυσαρέσκεια των πολιτών με το καθεστώς και να προκαλέσει ακόμη την κατάρρευση του Ιράν.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο Χαμενεΐ ήταν αδέσμευτος στη συνάντηση, χωρίς να λάβει σαφή θέση.

Επίσης, ο νέος πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε περαιτέρω για τη ρητορική και τις ενέργειες ανώτερων στρατιωτικών διοικητών που θα μπορούσαν να σύρουν τη χώρα σε πόλεμο, σημειώνοντας ότι αντιμετωπίζει αμείλικτη πίεση από φατρίες εντός του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) που απαιτούν μια ισχυρή στρατιωτική απάντηση κατά του Ισραήλ, ανεξάρτητα αν αυτό συνεπάγεται σημαντικό κοινωνικό και οικονομικό κόστος, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες δεν κατονομάζονται.

Όπως αναφέρει ο Iran International ο πρόεδρος υποστήριξε ότι η αντίθεσή του στη στρατιωτική δράση έχει τις ρίζες του στο εθνικό συμφέρον και όχι στην έλλειψη γνώσης ή εμπειρίας σε θέματα ασφάλειας και στρατιωτικών, όπως ισχυρίζονται οι σκληροπυρηνικοί.

Τόνισε ότι η έναρξη ενός πολέμου με το Ισραήλ θα καταστήσει άκυρη την οικονομική ανάκαμψη και θα επιδεινώσει το ήδη βαθύ χάσμα μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας και των πολιτών της, βλάπτοντας σοβαρά τη διεθνή θέση του Ιράν, την οποία η χώρα χρειάζεται απεγνωσμένα να βελτιώσει.

The security lapse that resulted in Ismail Haniyeh's killing in Iran "may have been an intentional bid by the IRGC to harm the new president’s reputation," a close aide to Masoud Pezeshkian suggested to @Telegraph.

“No unharmed brain can accept that this happened by accident,… pic.twitter.com/WcGkBrT7bl