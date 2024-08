Σφοδρές μάχες στο Κουρσκ της Ρωσίας μετά την αιφνιδιαστική επίθεση των Ουκρανών - Απομακρύνονται χιλιάδες κάτοικοι

Έκρυθμη είναι η κατάσταση σε περιοχές της ουκρανικής μεθορίου, καθώς οι Αρχές διέταξαν την απομάκρυνση περίπου 6.000 ανθρώπων από τοποθεσίες κοντά στο Κουρσκ, μετά την επίθεση των Ουκρανών, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Σούμι, ενώ μαίνονται οι μάχες ανάμεσα στις ουκρανικές και ρωσικές δυνάμεις.

«Η εντολή που μόλις υπέγραψα προβλέπει την υποχρεωτική απομάκρυνση ανθρώπων από 23 τοποθεσίες» στην επαρχία Σούμι, δήλωσε ο κυβερνήτης Βολοντίμιρ Αρτιούχ. «Υπάρχουν περίπου 6.000 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 425 παιδιών», στις τοποθεσίες αυτές είπε.

Επίσης, ο προσωρινός κυβερνήτης Αλεξέι Σμιρνόφ, στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μέσω της εφαρμογής Telegram, καθώς στην περιοχή αυτή, στη νότια Ρωσία, διείσδυσαν την Τρίτη δυνάμεις του ουκρανικού στρατού.

«Η επιχειρησιακή κατάσταση παραμένει δύσκολη στις μεθοριακές ζώνες. Για να περιορίσουμε τις συνέπειες της εισβολής των εχθρικών δυνάμεων αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ανέφερε ο Σμιρνόφ.

Η Μόσχα ανακοίνωσε πως έχει εμπλακεί σε σφοδρές μάχες εναντίον ουκρανικών δυνάμεων που διείσδυσαν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ σε μία από τις μεγαλύτερες εφόδους στο έδαφος της Ρωσίας αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ουκρανικές δυνάμεις προωθήθηκαν προς τον βορρά, δυτικά της συνοριακής πόλης Σούντζα, 530 χλμ. νοτιοδυτικά της Μόσχας, όπως δήλωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας. Επίσης, ανέφερε ότι ο ρωσικός στρατός εξακολουθεί να μάχεται με τους Ουκρανούς στις περιοχές της περιφέρειας Κουρσκ, ακριβώς δίπλα στα σύνορα Ρωσίας-Ουκρανίας.

«Αεροπορικά πλήγματα, πυραυλικές δυνάμεις, πυρά πυροβολικού και ενέργειες μονάδων που καλύπτουν τα κρατικά σύνορα (...) απέτρεψαν τον εχθρό από το να προωθηθεί εις βάθος στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας», σημειώνει χαρακτηριστικά και προσθέτει ότι έχει καταστρέψει 50 τεθωρακισμένα οχήματα, περιλαμβανομένων επτά αρμάτων μάχης, οκτώ τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε πως η ουκρανική επιδρομή στο Κουρσκ είναι μεγάλη πρόκληση και το ρωσικό ΥΠΕΞ χαρακτήρισε την επίθεση της Ουκρανίας στο Κουρσκ άλλη μια «τρομοκρατική και προκλητική» επίθεση εναντίον αμάχων. Στο μεταξύ, βίντεο που κυκλοφόρησαν στο Twitter, χωρίς επίσημη εξακρίβωση, δείχνουν Ουκρανούς που εισέβαλαν στο Κουρσκ να έχουν πιάσει ομήρους Ρώσους στρατιώτες.

There are several images and videos of dozens of Russian soldiers being captured by Ukrainian Forces 🇺🇦 in the Kursk Region of Russia in the past two days



Well over 100 Russian soldiers are reported to have surrender in Kursk