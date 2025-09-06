Ιράν: Εκτέλεση άνδρα που είχε καταδικαστεί για τις διαδηλώσεις υπέρ της Αμίνι το 2022

Το Ιράν εκτέλεσε το Σάββατο έναν άνδρα που κατηγορείτο για τη δολοφονία ενός αξιωματικού ασφαλείας κατά τη διάρκεια των ταραχών που ξέσπασαν μετά το θάνατο της Μαχσά Αμίνι το 2022, σύμφωνα με τη δικαστική ιστοσελίδα Mizan,

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρουν ότι οι αρχές συχνά βασίζονται σε ομολογίες που έχουν αποσπαστεί με βασανιστήρια για να καταδικάσουν διαδηλωτές.

Το δημοσίευμα ανέφερε ότι ο Μεχράν Μπαχραμιάν ήταν ένας από τους επιτιθέμενους σε όχημα των δυνάμεων ασφαλείας στην περιοχή Σεμίρομ της επαρχίας Ισφαχάν, που οδήγησε στο θάνατο του αξιωματικού Μοχσέν Ρεζάι από πυροβολισμό τον Δεκέμβριο του 2022. Αρκετοί άλλοι τραυματίστηκαν, πρόσθεσε.

Με την εκτέλεση του Σαββάτου, ο αριθμός των ατόμων που απαγχονίστηκαν λόγω των διαδηλώσεων που ξέσπασαν στα μέσα Σεπτεμβρίου 2022, μετά τον θάνατο της 22χρονης Αμίνι υπό την επιτήρηση της αστυνομίας ηθών του Ιράν για φερόμενη παραβίαση του νόμου περί χιτζάμπ, ανέρχεται σε τουλάχιστον 10.

Ο θάνατός της πυροδότησε διαδηλώσεις σε ολόκληρη τη χώρα με το σύνθημα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία».

Ομάδες για τα ανθρώπινα δικαιώματα ανέφεραν ότι ο αδελφός του Μπαχραμιάν, Φαζέλ, καταδικάστηκε επίσης σε θάνατο με τις ίδιες κατηγορίες. Ο αδελφός τους, Μοράντ Μπαχραμιάν, σκοτώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του 2022.

Η Διεθνής Αμνηστία αναφέρει ότι οι ομολογίες που αποσπώνται με ξυλοδαρμούς, παρατεταμένη απομόνωση και απειλές κατά των κρατουμένων και των οικογενειών τους χρησιμοποιούνται συστηματικά ως αποδεικτικά στοιχεία στα δικαστήρια.