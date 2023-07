Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε δικαστική απόφαση για κατάσχεση του ελληνόκτητου πλοίου Richmond Voyager, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Irinn.

Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι το δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με ιρανικό σκάφος στον Κόλπο του Ομάν ενώ το αμερικανικό Ναυτικό ανακοίνωσε ότι παρενέβη για να αποτρέψει προσπάθεια του Ιράν να καταλάβει δύο εμπορικά τάνκερ, μεταξύ των οποίων και το Richmond Voyager.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κέντρου Θαλάσσιας Έρευνας και Διάσωσης της επαρχίας Hormozgan του Ιράν, «το πετρελαιοφόρο με σημαία Μπαχάμες με το όνομα Richmond Voyager συγκρούστηκε με ένα ιρανικό σκάφος που μετέφερε επτά μέλη του πληρώματος, τραυματίζοντας σοβαρά πέντε άτομα.»

Το δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πυρά ενώ έπλεε στα επικίνδυνα ύδατα στον Κόλπο του Ομάν, την Τετάρτη, αλλά το πλοίο και το πλήρωμα είναι ασφαλή, δήλωσε χθες βρετανικός οργανισμός ναυτικής ασφάλειας, το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο από το 2019.

«Πλοιάριο του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού εκτόξευσε πυρά κατά τη δεύτερη απόπειρα σύλληψης», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πέμπτου Στόλου του αμερικανικού ΠΝ, ο Τίμοθι Χόκινς.

Μάλιστα στον λογαριασμό που διατηρεί στο Twitter, στο οποίο επισυνάπτεται βίντεο με την απόπειρα των Ιρανών, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αναφέρει ότι «στις 5 Ιουλίου, οι αμερικανικές δυνάμεις απέτρεψαν δύο απόπειρες κατάσχεσης εμπορικών δεξαμενόπλοιων από το ιρανικό ναυτικό, αφού οι Ιρανοί είχαν ανοίξει πυρ σε ένα από τα περιστατικά κοντά στις ακτές του Ομάν. Και τα δύο αυτά περιστατικά συνέβησαν σε διεθνή ύδατα».

On July 5, U.S. forces prevented two attempted commercial tanker seizures by the Iranian Navy after the Iranians had opened fire in one of the incidents near the coast of Oman. Both of these incidents occurred in international waters. Read more ⬇️ https://t.co/HJNTzKtsXv pic.twitter.com/rvzDcATCQq