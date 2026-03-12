Ιράν: Βίντεο από την αμερικανική επιδρομή σε ιρανικά αεροσκάφη στο Κερμάν (vid)

Βίντεο που κυκλοφόρησε από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) και το οποίο εντοπίστηκε γεωγραφικά από το CNN δείχνει αμερικανικές επιθέσεις σε τρία ιρανικά στρατιωτικά αεροσκάφη σε ένα αεροδρόμιο στο Κερμάν, στο νοτιοανατολικό Ιράν.

Τα τρία αεροσκάφη φαίνεται να περιλαμβάνουν δύο αμερικανικής κατασκευής αεροσκάφη, ένα C-130 και ένα επιτήρησης P-3, καθώς και ένα ρωσικής κατασκευής μεταγωγικό Il-76.

Στο βίντεο, κάθε αεροσκάφος χτυπιέται τουλάχιστον μία φορά πριν το βίντεο μειωθεί για να δείξει και τα τρία να καίγονται στο αεροδρόμιο.

تتآكل القدرات الجوية للنظام الإيراني بشكل يومي. لا تكتفي القوات الأمريكية بالدفاع ضد التهديدات الإيرانية فحسب، بل تعمل على تفكيكها بشكلٍ مُمنهج. pic.twitter.com/wlhids7Wod — U.S. Central Command - Arabic (@CENTCOMArabic) March 12, 2026

Σε μια ανάρτηση στο X, η CENTCOM δήλωσε: «Το ιρανικό καθεστώς χάνει την αεροπορική του ικανότητα μέρα με τη μέρα. Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν αμύνονται απλώς ενάντια στις ιρανικές απειλές, τις αποσυναρμολογούμε μεθοδικά».

Η Πολεμική Αεροπορία του Ιράν διαθέτει στον στόλο της έναν αριθμό παλαιών αμερικανικής κατασκευής αεροσκαφών που αποκτήθηκαν πριν από την Ισλαμική επανάσταση το 1979, πριν οι δύο χώρες διακόψουν τους δεσμούς τους, αλλά οι χρόνιες κυρώσεις των ΗΠΑ έχουν παρεμποδίσει σοβαρά την ικανότητα του Ιράν να διατηρήσει μια πλήρως λειτουργική αεροπορική δύναμη.