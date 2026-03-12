Το Ιράν διαψεύδει ότι έχει ναρκοθετήσει τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν δεν έχει βάλει νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε την Πέμπτη στο Γαλλικό Πρακτορείο ο υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, αντικρούοντας κατηγορίες της Ουάσινγκτον.

«Καθόλου. Αυτό δεν αληθεύει», δήλωσε ο Ματζίντ Ταχτ Ραβανσί, όταν ρωτήθηκε για τους ισχυρισμούς του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για επιθέσεις εναντίον «28 ιρανικών σκαφών ναρκοθέτησης».

Ενώ το Ιράν έχει σε μεγάλο βαθμό μπλοκάρει τη ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών, ο Ιρανός υφυπουργός υποστήριξε ότι «χώρες» έχουν ζητήσει πρόσβαση και «έχουμε συνεργαστεί μαζί τους».

