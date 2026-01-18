Άγνωστη η τύχη του Ερφάν Σολτάνι στο Ιράν: Η οικογένειά του ζητάει αποδείξεις ότι ζει - Φήμες ότι δολοφονήθηκε

Τέσσερις ημέρες μετά την προγραμματισμένη εκτέλεσή του —και παρά τη δημόσια ανακοίνωση του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών ότι αυτή έχει αναβληθεί— η τύχη του διαδηλωτή που μετατράπηκε απροσδόκητα σε μοχλό πίεσης του Ντόναλντ Τραμπ προς το καθεστώς της Τεχεράνης παραμένει άγνωστη.

Η σιωπή γύρω από την τύχη του εντείνει τις ανησυχίες οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και φωτίζει με δραματικό τρόπο το αδιαφανές σύστημα απονομής δικαιοσύνης στο Ιράν.

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ώρες μέσα από το Ισραήλ επικαλούμενα πηγές εντός της Τεχεράνης αναφέρουν πως ο Ερφάν Σολτάνι είναι νεκρός.

Στην αρχή, υπήρξε διαρροή πως το καθεστώς αψήφησε το τελεσίγραφο Τραμπ αναφορικά με τις εκτελέσεις και παρά τις επίσημες τοποθετήσεις προχώρησε εντός της φυλακής στην οποία κρατείται στην εκτέλεσή του για να υπάρξει νεότερη διαρροή στην οποία το επίσης ισραηλινό i24news έκανε λόγο για ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Σολτάνι στο κελί του.

Αντίστοιχες διαρροές κάνουν τον γύρω του διαδικτύου στα social media.

#Breaking: Contrary to what U.S. President #Trump stated, and despite claims by Islamic regime officials, including Araghchi, it now appears that the first detained protester, Erfan Soltani, who was scheduled to be executed on January 13, was in fact executed on that day.



His… pic.twitter.com/ryVJ5tlzEZ — Babak Taghvaee - The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 17, 2026

Apesar das declarações de @realDonaldTrump e das negativas do regime, relatos sugerem que Erfan Soltani — o primeiro manifestante detido, cuja execução estava marcada para 13 de janeiro — foi de fato executado naquele dia.



Desde então, as autoridades impediram que sua família o… pic.twitter.com/VcwOkJtkX1 — Eni Aquino (@ENIAQUINO) January 18, 2026

Μάλιστα, η Ισραηλινή δημοσιογράφος Emily Schrader δημοσίευσε βίντεο στο οποίο μέλος ανθρωπιστικής οργάνωσης το οποίο διατηρεί σχέσεις με την οικογένεια Σολτάνι και βρίσκεται εκτός Ιράν στο οποίο μεταφέρει την έκκληση της οικογένειας να δοθούν άμεσα και πειστικά σημεία ζωής του Σολτάνι.

Σε αυτό εμφανίζεται επίσης να περιγράφει συνομιλία που είχε η ίδια με την οικογένεια του Σολτάνι στην οποία της μετέφεραν πως πιθανότατα ο διαδηλωτής είναι νεκρός και για αυτόν τον λόγο δεν τους δίνουν καν στοιχεία ούτε για το σημείο στο οποίο υποτίθεται πως κρατείται.

Suspicions are growing that arrested protester Erfan Soltani was killed by the Islamic Republic. Nothing has been confirmed, but this is what the family has reported: pic.twitter.com/h4OB3XAkTp — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) January 17, 2026

Ωστόσο, το Ιράν εξακολουθεί να διατηρεί «σιωπή ιχθύος» σχετικά με την τύχη του 24χρονου Ιρανού, ο οποίος μετά την Μαχσά Αμίνι το 2019 έχει μετατραπεί στο πρόσωπο μίας μεγαλύτερης και πιο κομβικής εξέγερσης στο Ιράν.