Ιράκ: Τρεις νεκροί από πλήγμα στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ του Κουρδιστάν (vid)

Τουλάχιστον τρεις αλλοδαποί εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και άλλοι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο κοίτασμα φυσικού αερίου Χορ Μορ του Ιρακινού Κουρδιστάν, όπως ανέφερε ένας σύμβουλος του πρωθυπουργού της περιοχής αυτής και μια υψηλόβαθμη, κουρδική πολιτική πηγή.

Η παραγωγή διακόπηκε, επιβεβαίωσαν και οι δύο πηγές.

Από την επίθεση διακόπηκε επίσης ο ανεφοδιασμός εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η παραγωγή, ανέφερε το υπουργείο Ηλεκτρικής Ενέργειας του Κουρδιστάν.

Το Pearl Consortium, η ενεργειακή εταιρεία Dana Gas των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και η συνεργαζόμενη Crescent Petroleum έχουν τα δικαιώματα εκμετάλλευσης του Χορ Μορ και του Σαμσαμάλ, δύο μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου του Ιράκ.

Μέχρι στιγμής κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση.



